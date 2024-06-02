Ніжні ціни та трохи екзотики: сім миттєвостей одеського тижня

Ніжні ціни та трохи екзотики: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 27 травня по друге червня?

27 травня

Кіса зі стільцем у Літньому театрі – одна з найцікавіших та найкумедніших скульптур одеського Міського саду.

Фото дня: Киса со стулом

28 травня

Назва аптеки – це ж не просто так… Спочатку «у моді» були «Аптеки низьких цін», потім – «Аптеки низьких ц…», тепер от маємо новину – «Аптеку ніжних цін»… Заманливо, чи не так?

Аптека нежных цен

29 травня

Екзотика по-одеськи: що за красені-плоди скоро будуть збирати в старому одеському дворику?

В одесском дворике

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30 травня

Реклама на одеському Привозі – річ особлива. Яких тільки об’яв там не зустрінеш!..

Реклама по-одесски

31 травня

Ця красуня зветься юка. Це рослина родини лілійних з довгим колючим листям і жовтувато-білими квітками. Вона зараз красується у старому одеському дворі.

До речі, придивіться: колюче листя місцеві діти прикрасили вишеньками. Так і з’являються живі одеські артоб’єкти.

Фото дня в ОдессеЮ юкка

1 червня

Ми, здається, зовсім нещодавно милувалися лютневими першоцвітами на одеських клумбах і газонах. А ось які вони в перший день літа:

Первый день лета в Одессе

2 червня

На цьому тижні в Одесі, на вулмці Пастера, 36, відкрили меморіальну дошку на честь вченого-мандрівника, гуманіста, правозахисника, антрополога та етнографа Миколи Миклухо-Маклая. Аби побачити дошку, треба зайти у двір будинку. Вчений відвідував цей будинок. А ще тут жив біолог Ілля Мечников.

Мемориальная доска

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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