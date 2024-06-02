Нежные цены и немного экзотики: семь мгновений одесской недели

Нежные цены и немного экзотики: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 27 мая по 2 июня?

27 мая

Киса со стулом в Летнем театре – одна из самых интересных и забавных скульптур одесского Городского сада.

Фото дня: Киса со стулом

28 мая

Название аптеки – это же не просто так… Сначала «в моде» были аптеки низких цен», потом – «Аптеки низких ц…». Теперь имеем новинку – «Аптеку нежных цен»… Заманчиво, не так ли?

Аптека нежных цен

29 мая

Экзотика по-одесски: что за красавцы –плоды будут скоро собирать в старом одесском дворике?

В одесском дворике

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30 мая

Реклама на одесском Привозе – вещь особенная. Каких только объявлений здесь не встретишь!

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31 мая

Эта красотка называется юкка. Это растение семейства лилейных с длинными колючими листьями и желтовато-белыми цветками. Она сейчас красуется в старом одесском дворе. Кстати, присмотритесь: колючие листья местные дети украсили вишенками. Так и появляются живые одесские арт-объекты.

Фото дня в ОдессеЮ юкка

1 июня

Мы, кажется, совсем недавно любовались первоцветами на одесских клумбах и газонах. А вот какие они в первый день лета:

Первый день лета в Одессе

2 июня

На этой неделе в Одессе, на улице Пастера, 36, открыли мемориальную доску в честь ученого-путешественника, гуманиста, правозащитника, антрополога и этнографа Николая Миклухо-Маклая. Чтобы увидеть доску, нужно зайти во двор дома. Ученый бывал в этом доме. А еще здесь жил биолог Илья Мечников.

Мемориальная доска

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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