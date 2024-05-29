В Одесі відкрили меморіальну дошку на честь великого вченого-мандрівника

Пам’ятний знак встановлено на фасаді будинку по вулиці Пастера, 36, де Миклухо-Маклай неодноразово бував. За цією адресою жив видатний біолог Ілля Мечников, який високо цінував відкриття мандрівника.

“Вчений-мандрівник і гуманіст Миклухо-Маклай М.М. відвідував цей будинок у 1886 і 1887 роках”, – свідчить напис на пам’ятному знаку.

На церемонії відкриття були присутні представники місцевого самоврядування, історики, краєзнавці, викладачі ОНУ імені Мечникова, а також студенти-історики.

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Микола Миклухо-Маклай – мандрівник, антрополог, етнограф, географ, автор близько 160 наукових статей. Відомий також як захисник корінних народів Південно-Східної Азії та Океанії, активно виступав проти работоргівлі.

Він здійснив ряд експедицій на недосліджену раніше Нову Гвінею та інші острови Тихого океану, досліджував їх первісну культуру, зібрав найбагатші матеріали про папуаси.

Він першим науково довів біотичну повноцінність усіх націй і рас, передбачив крах колоніальної системи і висунув ідею створення таких організацій, як ООН і ЮНЕСКО, склав перший проєкт Загальної декларації прав людини. У 1996 році ЮНЕСКО визнала його Людиною світу.

Фото: Наталія Петрова.