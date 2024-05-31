Ціни на Привозі 31 травня: вічне сало й трохи горошку

«Для мене головне – сало!»

– Для мене головне – сало! А краще сало – на Привозі, – впевнений чоловік у м’ясному корпусі.

– Не згодна… Та й взагалі сало – не літній продукт. Треба на овочі більш звертати увагу.

– Ну це як для кого. Сало – мій вічний продукт. Ну ще трохи горошку молодого візьму.

Жінка знизує плечима, почувши про вічний продукт. А той продукт – немов і справді вічний: на прилавках сало виглядає однаково що влітку, що взимку… Та й ціни практично не змінюються.

– Купуємо тільки молоді овочі! – каже жінка чоловіку. Той зітхає:

– Все одно більше люблю стару картоплю… От звариш її, то й настрій підіймається.

– А від молодої не підіймається?

– Я її ціну як згадаю…

Ну це вже перебільшення, молодка картопля вже коштує майже як стара…

До речі, що з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-35 грн;

картопля «молода» – 30-50 грн;

цибуля – 35-45 грн;

помідори – 50-90 грн;

буряк – 30 грн (старий); 60-80 (молодий);

кабачки – 50-80 грн;

огірки – 30-60 грн;

солодкий перець – 70-150 грн;

баклажани – 140-180 грн;

капуста «молода» – 15-35 грн;

часник («молодий») – 130-150 грн;

морква – (стара) 30-40 грн; («молода») – 70-80 грн;

редиска – 20-30 грн;

зелений горошок – 90-140 грн;

зелень у пучках («молода») – від 10 до 20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-40 грн;

банани – 60-80 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 45-60 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 80-130 грн;

черешня – 90-150 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-70 грн;

бринза – 140-200 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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