Ціни на Привозі 31 травня: вічне сало й трохи горошку

Привоз наприкінці весни: складається враження, що про весну вже давно забули, бо ж ще у квітні настало «літо». Привоз собі звично кипить, люди більш придивляються до літніх овочів та фруктів.
«Для мене головне – сало!»
– Для мене головне – сало! А краще сало – на Привозі, – впевнений чоловік у м’ясному корпусі.
– Не згодна… Та й взагалі сало – не літній продукт. Треба на овочі більш звертати увагу.
– Ну це як для кого. Сало – мій вічний продукт. Ну ще трохи горошку молодого візьму.
Жінка знизує плечима, почувши про вічний продукт. А той продукт – немов і справді вічний: на прилавках сало виглядає однаково що влітку, що взимку… Та й ціни практично не змінюються.
– Купуємо тільки молоді овочі! – каже жінка чоловіку. Той зітхає:
– Все одно більше люблю стару картоплю… От звариш її, то й настрій підіймається.
– А від молодої не підіймається?
– Я її ціну як згадаю…
Ну це вже перебільшення, молодка картопля вже коштує майже як стара…
До речі, що з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- картопля «молода» – 30-50 грн;
- цибуля – 35-45 грн;
- помідори – 50-90 грн;
- буряк – 30 грн (старий); 60-80 (молодий);
- кабачки – 50-80 грн;
- огірки – 30-60 грн;
- солодкий перець – 70-150 грн;
- баклажани – 140-180 грн;
- капуста «молода» – 15-35 грн;
- часник («молодий») – 130-150 грн;
- морква – (стара) 30-40 грн; («молода») – 70-80 грн;
- редиска – 20-30 грн;
- зелений горошок – 90-140 грн;
- зелень у пучках («молода») – від 10 до 20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-40 грн;
- банани – 60-80 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 45-60 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 80-130 грн;
- черешня – 90-150 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-70 грн;
- бринза – 140-200 грн;
- сир – 70-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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