Новини Одеси та Одеської області

Незвичні об’яви, квітуча краса: сім миттєвостей одеського тижня

Незвичні об’яви, квітуча краса: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 25 по 31 березня?

25 березня

Музиканти у Міському саду підіймають одеситам настрій:

Фото дня: музыканты в Грсаду

26 березня

Життя триває: березневий сонячний день у парку Перемоги:

Фото дня: в парке Победы

27 березня

Ще один березень на воєнному стані

Фото дня: одесская улица

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28 березня

На Привозі – своя атмосфера… Так виглядає вхід у молочний корпус ринка. На моє питання, що це означає, мені спокійно відповіли: «А щоб люди під ноги дивились, коли заходять у корпус».

Фото дня: на Привозе

29 березня

Біля квіткового магазинчика:

Він:

– Написано з помилкою. Знов якийсь суржик!.. Коли вже навчаться писати правильно?..

Вона:

– Так хочеться квіточок! Без «причини»…

Фото дня: цветочный магазмн

30 березня

На вулицях міста стає все тепліше: Одеса розквітає на очах.

Фото дня: Одесса расцветает

31 березня

Навіть про місце, де розташована найближча урна, можна повідомити креативно і з гумором – по-одеськи:

Фото дня: чисто одесское объявление

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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