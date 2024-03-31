Незвичні об’яви, квітуча краса: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 25 по 31 березня?
25 березня
Музиканти у Міському саду підіймають одеситам настрій:
26 березня
Життя триває: березневий сонячний день у парку Перемоги:
27 березня
Ще один березень на воєнному стані…
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28 березня
На Привозі – своя атмосфера… Так виглядає вхід у молочний корпус ринка. На моє питання, що це означає, мені спокійно відповіли: «А щоб люди під ноги дивились, коли заходять у корпус».
29 березня
Біля квіткового магазинчика:
Він:
– Написано з помилкою. Знов якийсь суржик!.. Коли вже навчаться писати правильно?..
Вона:
– Так хочеться квіточок! Без «причини»…
30 березня
На вулицях міста стає все тепліше: Одеса розквітає на очах.
31 березня
Навіть про місце, де розташована найближча урна, можна повідомити креативно і з гумором – по-одеськи:
Фото авторки