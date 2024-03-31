Незвичні об’яви, квітуча краса: сім миттєвостей одеського тижня

25 березня

Музиканти у Міському саду підіймають одеситам настрій:

26 березня

Життя триває: березневий сонячний день у парку Перемоги:

27 березня

Ще один березень на воєнному стані…

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

28 березня

На Привозі – своя атмосфера… Так виглядає вхід у молочний корпус ринка. На моє питання, що це означає, мені спокійно відповіли: «А щоб люди під ноги дивились, коли заходять у корпус».

29 березня

Біля квіткового магазинчика:

Він:

– Написано з помилкою. Знов якийсь суржик!.. Коли вже навчаться писати правильно?..

Вона:

– Так хочеться квіточок! Без «причини»…

30 березня

На вулицях міста стає все тепліше: Одеса розквітає на очах.

31 березня

Навіть про місце, де розташована найближча урна, можна повідомити креативно і з гумором – по-одеськи:

Фото авторки