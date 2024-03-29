Ціни на Привозі 29 березня: найдорожчі мандарини, дешева полуниця

Навіщо тобі золоті мандарини?

– Ну і навіщо тобі ці золоті мандарини? – питає чоловік знервовано та голосно у жінки.

– Та ми ж збирались купити!

– Оці? За дев’яносто гривень?! Підемо далі, може, ти ще дорожче знайдеш!

– А я оці за тридцять купляти не буду! Бо вони тільки схожі на мандарини…

– Полуниця дешевшає! – радіє жіночка.

– Беріть, беріть, звісно, вже дешева. А ще солодка, соковита.

– Як мед?

– Як мед?

– А звідки?

– Туреччина.

– Туреччина?.. Невже з Туреччини? Щось дуже дешево для Туреччини, – жінка замислюється та відходить від полуниці.

– До нашої ще далеко, – це продавчиня вже сповіщає іншим потенційним покупцям.

До речі, «дешева» полуниця коштує на Привозі від 150 до 300 гривень.

Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 20-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 60-130 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огірки – 70-130 грн;

солодкий перець – 60-140 грн;

баклажани – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 60-80 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 30-80 грн;

черемша у пучках – 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 15-40 грн;

банани – 50-90 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 50-60 грн;

мандарини – 30-90 грн;

апельсини – 45-70 грн.

Яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-90 грн;

бринза – 130-200 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки