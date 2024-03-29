Ціни на Привозі 29 березня: найдорожчі мандарини, дешева полуниця

На Привозі – своя погода (у всіх сенсах). Вітер собі гуляє, люди собі прицінюються. Звично прислухаються: чи не лунає повітряна тривога, потім, здається, забувають про все: це ж Привоз, треба ж щось купити, а ще трохи поспілкуватись, інколи – посперечатись.
Навіщо тобі золоті мандарини?
– Ну і навіщо тобі ці золоті мандарини? – питає чоловік знервовано та голосно у жінки.
– Та ми ж збирались купити!
– Оці? За дев’яносто гривень?! Підемо далі, може, ти ще дорожче знайдеш!
– А я оці за тридцять купляти не буду! Бо вони тільки схожі на мандарини…
– Полуниця дешевшає! – радіє жіночка.
– Беріть, беріть, звісно, вже дешева. А ще солодка, соковита.
– Як мед?
– Як мед?
– А звідки?
– Туреччина.
– Туреччина?.. Невже з Туреччини? Щось дуже дешево для Туреччини, – жінка замислюється та відходить від полуниці.
– До нашої ще далеко, – це продавчиня вже сповіщає іншим потенційним покупцям.
До речі, «дешева» полуниця коштує на Привозі від 150 до 300 гривень.
Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.
Овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 20-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 60-130 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огірки – 70-130 грн;
- солодкий перець – 60-140 грн;
- баклажани – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молода» – 60-80 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 30-80 грн;
- черемша у пучках – 15-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 15-40 грн;
- банани – 50-90 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 50-60 грн;
- мандарини – 30-90 грн;
- апельсини – 45-70 грн.
Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-90 грн;
- бринза – 130-200 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: На Привозі холодно і сонячно: що з цінами 22 березня?
Фото авторки