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Ціни на Привозі 29 березня: найдорожчі мандарини, дешева полуниця

Ціни на Привозі 29 березня: найдорожчі мандарини, дешева полуниця

На Привозі – своя погода (у всіх сенсах). Вітер собі гуляє, люди собі прицінюються. Звично прислухаються: чи не лунає повітряна тривога, потім, здається, забувають про все: це ж Привоз, треба ж щось купити, а ще трохи поспілкуватись, інколи – посперечатись.

Навіщо тобі золоті мандарини?

– Ну і навіщо тобі ці золоті мандарини? – питає чоловік знервовано та голосно у жінки.

– Та ми ж збирались купити!

– Оці? За дев’яносто гривень?! Підемо далі, може, ти ще дорожче знайдеш!

– А я оці за тридцять купляти не буду! Бо вони тільки схожі на мандарини…

Мандарины на Привозе

– Полуниця дешевшає! – радіє жіночка.

– Беріть, беріть, звісно, вже дешева. А ще солодка, соковита.

– Як мед?

– Як мед?

– А звідки?

– Туреччина.

– Туреччина?.. Невже з Туреччини? Щось дуже дешево для Туреччини, – жінка замислюється та відходить від полуниці.

– До нашої ще далеко, – це продавчиня вже сповіщає іншим потенційним покупцям.

До речі, «дешева» полуниця коштує на Привозі від 150 до 300 гривень.

Привоз: цены на клубнику

Тепер – саме час ознайомитися з цінами на інші продукти на ринку.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 20-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 60-130 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огірки – 70-130 грн;
  • солодкий перець – 60-140 грн;
  • баклажани – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молода» – 60-80 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 30-80 грн;
  • черемша у пучках – 15-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
На Привозе
Фрукты на Привозе
Клубника на Привозе
Покупатели на Привозе
Овощи на Привозе
Картошка на Привозе
Зелень на Привозе

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 15-40 грн;
  • банани – 50-90 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-150 грн;
  • лимони – 50-60 грн;
  • мандарини – 30-90 грн;
  • апельсини – 45-70 грн.

Яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 30-90 грн;
  • бринза – 130-200 грн;
  • сир – 80-120 грн.
Яйца на Привозе
Творог и брынза на Привозе
На одесском Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
Мясо на Привозе
Мясной корпус на Привозе
Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.
Рыба на Привозе
Одесский Привоз, рыбные ряды

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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