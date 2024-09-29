Чотири незламні українські міста відзначають сьогодні день народження

Незламному Маріуполю – 246 років

В останню неділю вересня День міста відзначає незламне місто Маріуполь. Цю дату міська рада призначила у 2018 році до відзначення 240-річчя міста.

Десять років тому, 13 червня 2014 року, Маріуполь було звільнено від російських окупантів, тоді місто було в окупації місяць. Але з початку повномасштабної війни Маріуполь знову захопили.

Але Україна не втрачає надію повернути місто під свій контроль.

«Маріуполь – це більше, ніж будинки та дороги. Маріуполь – це кожен із нас. Незважаючи на окупацію, наше місто живе в серцях людей, які не втратили віри та любові до свого будинку. Наш дух міцний, а громада збережена і залишається єдиною. Ми підтримуємо один одного, волонтеримо та працюємо над проектами відновлення. Ми обов’язково переможемо та повернемося додому. Маріуполь знову стане тим місцем, де панує мир, розвиток та життя!»,

– написав сьогодні мер міста Вадим Бойченко.

Місто черешневих садів відзначає 240-річчя

Цього ж дня своє 240-річчя відзначає і Мелітополь – місто на південному сході України, засноване 1784 року. Воно розташоване на правому березі річки Молочної у Запорізькій області. Це другий за величиною обласний центр після Запоріжжя, адміністративний центр Мелітопольського району, що славиться своїми черешневими садами. Тут часто можна зустріти нагадування про бренд «Мелітопольська черешня» у вигляді фотозон, панно та іншого декору.

До повномасштабної війни Мелітополь відзначав День міста масовими гуляннями, грандіозним ярмарком та виставкою товарів місцевого виробництва. Але оскільки з 1 березня 2022 року місто перебуває під російською окупацією, свій ювілей змушені через війну залишити своє рідне місто мелітопольці сьогодні відзначають у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Львові – саме тут працюють громадські центри, які допомагають мелітопольцям. З 27 вересня у цих містах відбувається низка святкових заходів, покликаних нагадати: Мелітополь – це Україна!

Окупована, затоплена, незламна: Новій Каховці – 74 роки

Нова Каховка – місто в Херсонській області, розташоване на лівому березі Дніпра. Офіційно день народження Нової Каховки – у лютому, але, за традицією, що склалася, День міста масово відзначається в останню неділю вересня. І сьогодні, 29 вересня, Новій Каховці виповнилося 74 роки.

Це порівняно молоде місто – воно з’явилося на місці села Ключове у 1950 році. Нову Каховку започаткували одночасно з початком будівництва Каховської ГЕС як селище будівельників.

З початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, місто окупували російські війська. А 6 червня 2023 року в результаті підриву окупантами Каховській ГЕС Нову Каховку затопило аж до центру міста.

Так, можливо, сьогодні городянам зовсім не до святкувань Дня міста… Але все ж таки вони вірять і сподіваються, що ще не раз зберуться цього дня на головній площі свого українського міста і неодноразово проведуть головний атрибут свята – фестиваль виноградарства.

Незламне місто мужніх людей: сьогодні – День Кременчука

Сьогодні, 29 вересня, День міста відзначає ще одне українське місто – Кременчук. Саме цього дня 1943 року місто було звільнено від нацистських загарбників.

Кременчук – одне з найбільших промислових міст України, розташоване у Полтавській області. Крім промислового значення, від 26 липня 2001 року за рішенням Кабміну Кременчук поповнив і список історично населених місць нашої країни. За підрахунками 2021 року, тут мешкало 217 тисяч осіб.

Під час повномасштабної війни цей день не вирізняється багатолюдними святковими заходами. Тим не менш, кременчужани пам’ятають про це свято та поважають героїв, що боролися проти імперії зла під час Другої світової війни.

«Кременчук – незламне місто мужніх людей! Історія Кременчука доводить, що його мешканці ніколи не терпіли загарбників та вміли давати їм відсіч. 29 вересня 1943 року – день, коли з міста вигнали німецьких нацистів. Ми пам’ятаємо цей день і вшановуємо героїв, що боролися проти імперії зла під час Другої світової війни. Також ми боремося проти імперії зла зараз. Тисячі кременчужан борються зі зброєю в руках проти ворога на фронті, багато хто з них пожертвував своїм життям, щоб наша Батьківщина, наше місто були вільними та незалежними»,

– такими словами привітав городян із Днем міста його мер Віталій Малецький.

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