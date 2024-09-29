Як влаштувати дитину в дитсадок

Про групи короткотривалого перебування

В Одесі має працювати 50 дитсадків. Але відвідувати їх може тільки така кількість дітей, яку в собі вміщують облаштовані тут укриття.

Водночас, за словами Олени Буйневич, до дитсадків зараховано понад 20 тисяч дітей, а черга до закладів не збільшилася. Хоча, визнає посадовиця, ситуація з дитячими садками гірша, ніж зі школами. Учнів можна розподілити по школах, що відповідають стандартам безпеки, і запровадити навчання у дві зміни. А ось малюків у дитсадках у такий спосіб приймати неможливо.

– Але ми винайшли таке ноу-хау, як групи короткотривалого перебування, – розповідає Олена Буйневич. – І ті батьки, які мають можливість бути вдома з дитиною, або мають бабусю, приводять малечу в садочок на три години. І ось із цих трьох годин ми й утворюємо три зміни. У цей час із дитиною працюють психологи, дефектологи, вихователі.

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Коли потрібен певний садочок

Місць у дитсадках дійсно не вистачає. Але, за словами Буйневич, 90% звернень про зарахування в заклад не завершуються успішно, оскільки батьки часто очікують місце у конкретному садку, який розташований ближче до їхнього дому. Водночас на позачерговий вступ до дитсадка має право саме дитина, яка живе з ним поруч.

– У нас є багато вільних місць у садочках. І водночас – черга на більш ніж тисячу місць. Якщо вкрай є потреба, всім, хто телефонує в департамент, пише мені, ми знаходимо місце в дитсадку. Але коли говорять, що потрібен тільки цей садок і ніякий інший, – звичайно, ми не чарівники, ми обмежені кількістю місць в укриттях.

В садок – після тривоги

Якщо зранку лунає тривога, дитсадки прийматимуть дітей після відбою. В цьому разі батьки мають повідомити вихователів, чи приведуть дитину в садок, – щоб на неї розраховували харчування.

Якщо тривога розпочалася, коли малюк знаходиться в садочку, він з вихователем ховається в укритті.

– Я не знаю, як вихователі впораються з дворічними малюками, коли спустити у підвальне приміщення потрібно 15 діточок. Тому дворічних груп дуже мало, – не приховує посадовиця. – I ми дуже радимо зараз усім батькам відправляти дитину в садок із трьох років. До того ж законодавство дає можливість декретної відпустки. Я розумію, що не всі працюють в умовах, де надають таку можливість. Але це ж ваша дитинка.

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