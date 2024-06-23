«Нам потрібна Одеса без людей, одеситів уже не шкода!» – одкровення колишньої одеситки на російському ТБ (відео)

«Хочу приїхати в порожню Одесу»

Про зізнання пропагандистки російського світу розповів українцям на своєму youtube-каналі блогер Денис Казанський.

Витязєва не приховувала свого ставлення до своїх колишніх співвітчизників і заявила, що їй не шкода мирних жителів рідного міста, які гинуть від російських ракет, дронів та бомб. Вона закликала російські війська зробити Одесу, своє рідне місто повністю безлюдною.

Витязєва визнала, що Росія напала на Україну зовсім не для того, щоб рятувати та захищати Донбас, як багато разів брехав Путін, а виключно зі своїх корисливих інтересів та спонукань. Вона підкреслила, що на страждаюче мирне населення України їй та іншим росіянам начхати.

Зате пошкодувала російських солдатів, які лежали в госпіталі, особливо тих, у кого ампутовані кінцівки. Тобто окупантів, які зазнали поранень через те, що вторглися на територію чужої країни, напали на сусідню державу. Прийшли грабувати та вбивати українців.

«Шкода одеські бруківки – одеситів не шкода»

«Мені шкода Одесу як місто, мені шкода архітектуру, знайомі з дитинства бруківки. Хочу до Одеси, але тільки якщо вона буде порожня, бо я дуже багато речей Одесі людської не пробачу ніколи».

Ось так, уродженка Одеси каже, що їй шкода одеські бруківки, але не шкода загиблих дітей, жінок, людей похилого віку, вбитих росіянами.

Денис Казанський каже, що мешканці Одеси мають побачити цей фрагмент ефіру та зрозуміти, що російська пропаганда насправді думає про них.

Зрадниця прямо заявляє, що мета спеціальної військової операції – захистити національні інтереси росії.

«Багато хто намагається говорити, що ми розпочали спеціальну військову операцію для того, щоб зробити добре Україні, а наші хлопці гинуть там, щоб ми тут жили нормальним життям», – каже Вітязєва.

Так пропагандистка заодно спростувала слова путіна про те, що спецоперація потрібна для захисту російськомовного населення, насамперед Донбасу. І російська армія своїми діями підтверджує її правоту – спалює та стирає до піску донбаські міста.

Денис Казанський резюмує: Якби моя воля, я б в Одесі поставив великі екрани і показував Вітязеву:

«Те, що вона говорить про одеситів і нічого іншого. Відповідаю вам, не потрібно було б нічого взагалі. Просто ось одесити дивилися б на це і це була б найбільша антиреклама Росії, «російському світу» і тому, що вони роблять».

Довідка ОЖ:

Юлія Вітязєва (справжнє ім’я – Юлія Лозанова) – пропагандистка, яка втекла з України до Російської Федерації. 2015 року вона переїхала до Москви, де почала публічно розповсюджувати фейкові новини про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Під псевдонімом Юлія Вітязєва вона неодноразово підтримувала оккупантів на пропагандистському телеканалі Соловйов Live. Також вона стала «оглядачкою» інформаційного агентства News Front, яке було створено у тимчасово окупованому Криму.

В Україні у 2023 році її заочно засудили та винесли вирок: 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона визнана винною за колабораційну діяльність та виправдання збройної агресії Росії проти України.