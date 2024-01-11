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Ким виявився “одесит” із пропагандистського ролика росіян

Ким виявився “одесит” із пропагандистського ролика росіян

У мережі було оприлюднено чергового агітаційного ролика кремлівських пропагандистів, у якому чоловік назвавшись одеситом, каже, що «Одеса — російське місто». Відео викликало негативний резонанс не лише в Україні, а й за кордоном.

“Одесит” із ролика пропагандистів насправді виявився депутатом “ДНР” та членом партії “єдина росія”. Про це стало відомо із сайту «Миротворець».

Це 37-річний Олександр Гриденко родом із Донецька. В Одесі він ніколи не жив і взагалі не має жодного відношення до Одеси.

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Повідомляється, що він є депутатом молодіжного парламенту ДНР. Керівник комітету з економіки та підприємництва. Член ОД «Молода республіка». Також він знаходиться у списку санкцій України та Канади.

«Він активно підтримував та впроваджував дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України та ще більше дестабілізують Україну», — йдеться у досьє на нього.

Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи “розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших правопорушень”.

Раніше “Одеське Життя” писало, що росіянам не подобається, що незважаючи на їх регулярні обстріли інфраструктури Одеської області, порти продовжують працювати і зерновий коридор продовжив своє існування без росії. Тому пропагандист соловйов закликає «утюжити» Одесу та Миколаїв (іншими словами – зтерти з лиця землі).

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