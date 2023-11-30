«Я працюю на цвинтарі»: дивимося кіно з промокодом від SWEET.TV

На празькому міжнародному кінофестивалі Febiofest ця стрічка змагалася за звання «Найкращої комедії», а на Стокгольмському фестивалі незалежного кіно — «Найкращої драми». То ж до якого жанру відноситься «Я працюю на цвинтарі»? До обох!
На перший погляд може здатися, що у Саші (Віталій Салій) — криза середнього віку. Кожен ранок він прокидається вже незадоволеним, після чого йде на ненависну пробіжку, псуючи й так паскудний настрій. Він розлучений, його бісить новий чоловік екс-дружини, він не хоче (чи не може?) спілкуватися з донькою. Саша взагалі ні з ким спілкуватися не хоче, він не любить людей. Навіть нову роботу собі знайшов таку, щоб не докучали — на цвинтарі.
Якщо «клієнти» Сашу повністю влаштовують (ажеж, бо тихі і не балакучі!), то необхідність спілкуватися з їхніми родичами псує майже ідеальну роботу. У кожного є своя історія — тепла, щира, трагічна, спустошуюча чи навіть незграбна та кумедна, кожен хоче її розказати. Тож Саші доводиться слухати інших, відпускати єхидні коментарі та чекати, поки хтось буде готовий вислухати і його трагічну історію.
З чого почалась «Я працюю на цвинтарі»?
Все почалося з дописів, де блогер Павло «Паштет» Белянський ділився із підписниками своїм досвідом праці на кладовищі. Поступово все переросло в книгу «Я работаю на кладбище», а згодом її переклав на українську мову Роман Коляда.
В 2019 році проєкт стрічки виграв грант Українського культурного фонду (УКФ) на зйомки фільму у копродукції з Польщею. Його фестивальна прем’єра відбулася в 2021 році, а в український прокат «Я працюю на цвинтарі» вийшов восени 2022 року.
Де подивитися «Я працюю на цвинтарі»: отримуй промокод від SWEET.TV
Спеціально для читачів «Одеського життя», онлайн-кінотеатр SWEET.TV дарує місяць топового тарифу L.
Що до нього входить? Це не просто приємний перегляд одного цікавого фільму на вечір. Тариф L від SWEET.TV це:
- Національні і преміальні канали онлайн з функцією паузи, перемотки та перегляду у записі.
- 10000+ фільмів, мультиків та серіалів без реклами.
- Можливість дивитися онлайн будь-де: як в Україні, так і за кордоном.
- Підключення одразу 5 пристроїв для всієї родини на один акаунт без доплат.
Зверніть увагу, що деякі фільми, наприклад, прем’єрні, треба дивитися з доплатою. Але користуючись тарифом L від SWEET.TV ви можете подивитися «Я працюю на цвинтарі» та інші сучасні українські фільми безоплатно.
Як підключити подарунковий тариф L:
- Встановіть додаток SWEET.TV (шукайте його на AppStore та Google Play), або зареєструйтеся на сайті.
- Пройдіть реєстрацію у зручний спосіб.
- Введіть промокод в Кабінеті, вкладка «Промокоди». Промокод** 441133
- Тариф вважається підключеним з моменту активації промокода.
Гарного перегляду!
** код діє тільки для нових користувачів, та тих, в кого нещодавно закінчилась підписка (понад 30 днів)
Кадри з фільму «Я працюю на цвинтарі»
Читайте також:
*на правах реклами