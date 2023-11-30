«Я працюю на цвинтарі»: дивимося кіно з промокодом від SWEET.TV

На перший погляд може здатися, що у Саші (Віталій Салій) — криза середнього віку. Кожен ранок він прокидається вже незадоволеним, після чого йде на ненависну пробіжку, псуючи й так паскудний настрій. Він розлучений, його бісить новий чоловік екс-дружини, він не хоче (чи не може?) спілкуватися з донькою. Саша взагалі ні з ким спілкуватися не хоче, він не любить людей. Навіть нову роботу собі знайшов таку, щоб не докучали — на цвинтарі.

Якщо «клієнти» Сашу повністю влаштовують (ажеж, бо тихі і не балакучі!), то необхідність спілкуватися з їхніми родичами псує майже ідеальну роботу. У кожного є своя історія — тепла, щира, трагічна, спустошуюча чи навіть незграбна та кумедна, кожен хоче її розказати. Тож Саші доводиться слухати інших, відпускати єхидні коментарі та чекати, поки хтось буде готовий вислухати і його трагічну історію.

З чого почалась «Я працюю на цвинтарі»?

Все почалося з дописів, де блогер Павло «Паштет» Белянський ділився із підписниками своїм досвідом праці на кладовищі. Поступово все переросло в книгу «Я работаю на кладбище», а згодом її переклав на українську мову Роман Коляда.

В 2019 році проєкт стрічки виграв грант Українського культурного фонду (УКФ) на зйомки фільму у копродукції з Польщею. Його фестивальна прем’єра відбулася в 2021 році, а в український прокат «Я працюю на цвинтарі» вийшов восени 2022 року.

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Кадри з фільму «Я працюю на цвинтарі»

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