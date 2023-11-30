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«Я працюю на цвинтарі»: дивимося кіно з промокодом від SWEET.TV

«Я працюю на цвинтарі»: дивимося кіно з промокодом від SWEET.TV

На празькому міжнародному кінофестивалі Febiofest ця стрічка змагалася за звання «Найкращої комедії», а на Стокгольмському фестивалі незалежного кіно — «Найкращої драми». То ж до якого жанру відноситься «Я працюю на цвинтарі»? До обох!

На перший погляд може здатися, що у Саші (Віталій Салій) — криза середнього віку. Кожен ранок він прокидається вже незадоволеним, після чого йде на ненависну пробіжку, псуючи й так паскудний настрій. Він розлучений, його бісить новий чоловік екс-дружини, він не хоче (чи не може?) спілкуватися з донькою. Саша взагалі ні з ким спілкуватися не хоче, він не любить людей. Навіть нову роботу собі знайшов таку, щоб не докучали — на цвинтарі. 

Якщо «клієнти» Сашу повністю влаштовують (ажеж, бо тихі і не балакучі!), то необхідність спілкуватися з їхніми родичами псує майже ідеальну роботу. У кожного є своя історія — тепла, щира, трагічна, спустошуюча чи навіть незграбна та кумедна, кожен хоче її розказати. Тож Саші доводиться слухати інших, відпускати єхидні коментарі та чекати, поки хтось буде готовий вислухати і його трагічну історію. 

З чого почалась «Я працюю на цвинтарі»?

Все почалося з дописів, де блогер Павло «Паштет» Белянський ділився із підписниками своїм досвідом праці на кладовищі. Поступово все переросло в книгу «Я работаю на кладбище», а згодом її переклав на українську мову Роман Коляда. 

В 2019 році проєкт стрічки виграв грант Українського культурного фонду (УКФ) на зйомки фільму у копродукції з Польщею. Його фестивальна прем’єра відбулася в 2021 році, а в український прокат «Я працюю на цвинтарі» вийшов восени 2022 року. 

Де подивитися «Я працюю на цвинтарі»: отримуй промокод від SWEET.TV

Спеціально для читачів «Одеського життя», онлайн-кінотеатр SWEET.TV дарує місяць топового тарифу L

Що до нього входить? Це не просто приємний перегляд одного цікавого фільму на вечір. Тариф L від SWEET.TV це:

  • Національні і преміальні канали онлайн з функцією паузи, перемотки та перегляду у записі.
  • 10000+ фільмів, мультиків та серіалів без реклами.
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  • Підключення одразу 5 пристроїв для всієї родини на один акаунт без доплат.

Зверніть увагу, що деякі фільми, наприклад, прем’єрні, треба дивитися з доплатою. Але користуючись тарифом L від SWEET.TV ви можете подивитися «Я працюю на цвинтарі» та інші сучасні українські фільми безоплатно. 

Як підключити подарунковий тариф L:

  1. Встановіть додаток SWEET.TV (шукайте його на AppStore та Google Play), або зареєструйтеся на сайті.
  2. Пройдіть реєстрацію у зручний спосіб.
  3. Введіть промокод в Кабінеті, вкладка «Промокоди». Промокод**  441133
  4. Тариф вважається підключеним з моменту активації промокода. 

Гарного  перегляду! 

** код діє тільки для нових користувачів, та тих, в кого нещодавно закінчилась підписка (понад 30 днів)

Віталій Салій та Віктор Жданов у фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Ігор Цішкевич та
Олексій Тритенко в фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Вікторія Городецькая в фільмі "Я працюю на цвинтарі"
Кадр з фільму "Я працюю на цвинтарі"

Кадри з фільму «Я працюю на цвинтарі»

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