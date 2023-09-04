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На Одещині два потяги зійшли з колії: що сталося

На Одещині два потяги зійшли з колії: що сталося

Вночі, 4 вересня, на Одещині з рейок зійшли пасажирський та вантажний потяги. У зв’язку із позаштатною ситуацією спізнюється поїзд 54 Одеса-Дніпро.

Про це повідомив спеціалізований ресурс, присвячений залізницям RAIL.insider.

Повідомляється, що в селі Жеребкове Ананьївського району Одеської області пасажирський потяг Одеса-Дніпро, що прямував у бік Дніпра, зачепив останнім вагоном вантажний поїзд. В результаті – обидва склади зійшли зі шляхів.

Постраждалих немає, людям сказали чекати на новий потяг.

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що через інцидент суттєво затримується потяг № 54 Одеса-Дніпро.

«Залізничники знайшли спосіб відновити рух безпечний для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення. Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня, для пасажирів буде організовано безкоштовний обід у дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі», — наголошується в повідомленні.

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