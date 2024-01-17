На работу в ЗСУ: які бонуси можна отримати в Одесі і на які вакансії спрос

20 тисяч за підписаний контракт чи мобілізацію

Так, за інформацією одеської мері, одесити, які з 1 січня 2024 року підписали контракт зі Збройними силами України, отримають грошову допомогу з міського бюджету на рівні з мобілізованими.

Відповідне рішення прийнято сьогодні, 17 сiчня 2024, на позачерговій сесії Одеської міської ради.

«Ми прийняли зміни в програму соціальної підтримки і тепер 20 тисяч гривень отримають не тільки мобілізовані, а й ті, хто пішов служити в Збройні Сили України за контрактом. Всі вони захисники та боронять нашу країну. Адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодше, йдуть за контрактом»,

– повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Як зазначив міський голова, до Департаменту труда та соцполітики вже надходять заявки. Зараз завершується розробка порядку надання матеріальної допомоги, є чітка взаємодія із терцентрами комплектування. Основне завдання – довести процес до автоматизму: коли всі необхідні документи на отримання допомоги мобілізований або контрактник надаватиме одразу в ТЦК. Та після зарахування до військової частини автоматично отримуватиме виплати на свій рахунок.

Також Геннадій Труханов нагадав, що в Одесі діють й інші міські програми, в рамках яких надається підтримка чинним військовим та ветеранам війни.

Тим часом Міністерство Оборони наприкінці 2023-го року уклало угоди із чотирма рекрутинговими компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики для розміщення вакансій. Йдеться про Work.ua, Lobby X, Robota.ua та OLX Робота. Рекрутинг через спеціальні платформи Міноборони веде паралельно із мобілізацією. Основна перевага рекрутингу – людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід.

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37 500 відгуків на вакансії у війську

За даними Міноборони, станом на 4 січня 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення на профільних ресурсах. Актуальних вакансій вже близько 2 тисяч. Самі ж рекрутингові платформи, за підрахунками видання Forbes, отримали 37 500 відгуків на ці вакансії. У п’ятірку найпопулярніших на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА. У топі на OLX: оператори, водії, охоронці та артилеристи.

Заробітна плата на Work.ua варіюється від 17 000 грн для бухгалтерів до 125 000 грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів. Схожі відомості й на Robota.ua: від 20 000 грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 000 грн для старших бойових медиків, військових IT-фахівців, пожежників, командирів міномета.

А що із законопроєктом про мобілізацію?

4 січня профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. Документ містив низку суперечливих положень. Напередодні розгляду антикорупційний комітет Верховної Ради навіть заявив що певні норми документу можуть призвести до корупційних ризиків. Зокрема, серед найбільш неоднозначних була норма, що дозволяла відправляти повістки електронною поштою. Адже, як визнали у самому профільному комітеті, було неможливо з’ясувати, чи людина таку повістку взагалі отримувала. Перестороги викликала і норма про те, що голови органів місцевого самоврядування можуть отримати право на бронювання військовозобов’язаних. На думку деяких нардепів, таке положення відкривало шлях для маніпуляцій і корупції. Врешті 11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.

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Під час підготовки використовувалися матеріали Центру громадського моніторингу та контролю

Фото: rbc.ua