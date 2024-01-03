Пошук роботи або нова професія: як у 2024 році держава допомагає безробітним

— Кого найчастіше шукають одеські працедавці?

— Актуальними залишаються наступні професії: спеціаліст державної служби, лікар, медсестра, вчитель, бухгалтер, економіст, юрист, інженер, інспектор (пенітенціарна система), патрульний поліцейський, продавець-консультант, касир, водій. Серед робітничих професій: слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, зварник, токар, фрезерувальник, електрик, вантажник та охоронець.

— Чи передбачена допомога ветеранам у пошуку роботи?

— Служба зайнятості пропонує спектр послуг з адаптації військовослужбовців до умов та вимог ринку праці. Ми надаємо практичну та методичну допомогу, інформаційні та консультаційні послуги, допомагаємо з пошуком, організовуємо професійну підготовку.

Так, із початку року до нас звернулось 65 ветеранів, з них статус безробітного отримали 40 осіб, ще десять були працевлаштовані. Також вони можуть отримати ваучер на навчання, на підставі якого здійснюється перепідготовка за робітничою професією, підготовка на наступному рівні освіти, підвищення кваліфікації тощо. Працює програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Для підприємств, які працевлаштовують учасників бойових дій, передбачена компенсація у розмірі 50% фактичних витрат на заробітну плату (не більше 6700 гривень) протягом пів року за умови, якщо особа працюватиме не менше ніж рік.

— Яка допомога надається людям, які хочуть змінити сферу діяльності?

— Безробітні мають можливість отримати нову професію або підвищити кваліфікацію в Державному навчальному закладі «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». Тут можна опанувати 32 робітничі професії у сферах будівництва, металообробного виробництва, легкої промисловості, житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, туристичного та готельного бізнесу.

Є можливість одноразово отримати ваучер на навчання — наразі це 124 професії та спеціальності. Скористатися ним можуть люди, які не зареєстровані як безробітні, старші 45 років, але не досягли пенсійного віку та мають страховий стаж понад 15 років. Також це учасники бойових дій, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, звільнені з військової служби, особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання в період воєнного стану, під час служби, трудової та іншої діяльності або проживання на відповідній території.

Скільки держава виплачує безробітним

Наразі виплата у зв’язку з безробіттям становить від 1500 до 6700 гривень, а середня заробітна плата в Одесі, за даними сайту пошуку роботи Work.ua складає 18000 гривень.

Як звернутись до центру зайнятості

Одеська філія Одеського обласного центру зайнятості знаходиться за адресою:

Адреса: вулиця Генерала Петрова, 22-в.

Час роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця — з 8.00 до 15.45.

Контактний телефон: (0482) 301-261.

Електронна пошта: [email protected].

Телеграм-канал: rabotaOdessaDCZ.

Можна прийти особисто, зареєструватися через портал «Дія», або через офіційний сайт Державного центру зайнятості.

Які документи для цього потрібні?

паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство України, посвідку або посвідчення на постійне або тимчасове проживання;

ідентифікаційний код;

документ про освіту (за наявності);

документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.