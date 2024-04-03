Пес Патрон розповість одеським дітям про мінну безпеку: де і коли відбудеться зустріч (відео)

Про це повідомляє сайт міжнародної організації.

Для дітей молодшого віку (4-12 років) о 14:00 відбудуться масові читання нового коміксу «Пес Патрон та його пригоди», створеного ЮНІСЕФ у співпраці з ДСНС метою ознайомити маленьких українців із правилами мінної безпеки.

Читання коміксу відбудуться у більш ніж 30 містах та селищах, у тому числі й у тих, що знаходяться у замінованих областях або перебувають під постійними обстрілами. Одне з читань відвідає сам Патрон та його господарі, щоб наживо прочитати історії його пригод дітям.

«Пес Патрон та його пригоди» – це серія коміксів, що складається з 5 випусків – кожен випуск містить дві історії про пригоди Патрона на тему мінної безпеки.

До Дня мінної освіти вийде перший випуск коміксу, а решта чотири – протягом квітня та травня. Комікс буде розповсюджуватися виключно на безкоштовній основі (тобто заборонений для продажу) через партнерські організації ЮНІСЕФ, мультицентри та подібні локації.

Також повідомляється, що для дітей віком від 13 років відбудуться сесії з віртуальної реальності (VR) о 15:30 і до кінця роботи локації.

VR-сесія – це інтерактивна освітня подорож, представлена через 3D графіку та 360 сцени, спеціально зняті у замінованих населених пунктах Донецької області відомим відеографом Євгеном Малоліткою. Тривалість кожної VR сесії становить близько 20 хвилин (залежить від індивідуальної швидкості). VR-сесії відбудуться на локаціях протягом 4-5 квітня.

Локації читання коміксу в Одесі та Одеській області

Одеса, Вокзал (СпільноТочка);

Овідіополь, Одеська обл., Ліцей, вул. Лесі Українки, 111;

Чорноморськ, Одеська область, проспект Миру 30;

Доброслав, Одеська область, вул. 40 Мова Визволення, ДЮСШ.

Коли: 4 Квітня, 14:00 та 15:30. Вхід вільний.

Хто такий Пес Патрон

Патрон – службовий пес породи джек-рассел-тер’єр, який здобув міжнародну популярність після початку війни в Україні та встиг стати улюбленим героєм для дорослих та дітей. Талісман Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та офіційний символ Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, сформованого при МВС України.