В Одесі ТЦК силою знімають пасажирів із маршруток

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Картина перевірки одеських маршруток, трамваїв та тролейбусів представниками ТЦК стала звичною. Але якщо раніше всі обходилися взаємними докорами на словах, то сьогодні з’явилося кілька відео, де військові застосовують силу до цивільних.

На одному із відео пасажира маршрутки виводили четверо чоловіків у формі. Попутники виявилися мовчазними й ніхто не вимагав його відпустити. А може, просто всі поспішають потрапити вранці на свою роботу без запізнень.

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У другому випадку люди намагалися заступитися за пасажира маршрутки, який вчепився за поручні та не хотів залишати громадський транспорт. Також молодик просив викликати поліцію. Крім того, чоловіки у формі звернулися до того, хто знімав на телефон, щоб припинив відеозйомку, інакше піде з ними. Хто автор відеоролика – чоловік чи жінка, невідомо.

На відео з одеських маршруток відреагував воєнний кореспондент, заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко:

Але військові наполягають на тому, що мобілізація має продовжуватись. І законопроєкт про мобілізацію вони схвалюють.

Про це сказав командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади з позивним “Бот”.

Але з чим він категорично не погоджується – це зниження мобілізаційного віку до 25 років. Він вважає, що у 25 років – це вже дорослий чоловік, тому вік має бути знижений до 22 років.

А нещодавно в одеських пабліках була інформація щодо скарг керівництва одеських нічних клубів. За їхніми розповідями, наразі серед відвідувачів розважальних закладів винятково молодь непризовного віку. Але якщо пропозицію про зниження мобілізаційного віку до 25 або навіть до 22 років реалізують, одеські клуби ризикують перекваліфікуватися з нічних на жіночі.