Мобилизация: какие услуги не окажут без учета в ТЦК

Какими госуслугами сейчас точно нельзя воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК, рассказал юрист компании «Приходько и партнеры» Иван Колганов.

Какие услуги нельзя получить без ТЦК

По словам юриста, сейчас мужчине без военно-учетного документа не удастся устроиться на работу или поступить на учебу, а также выехать за пределы страны.

Таким образом, без справки ТЦК невозможно:

Устроиться на работу. Сейчас как государственные, так и частные учреждения и организации обязаны при приеме сотрудника на работу проверять все его документы о военном учете, и если таковые отсутствуют, работодатель не может принять работника на работу, ведь в противном случае ему грозит штраф.

Сейчас как государственные, так и частные учреждения и организации обязаны при приеме сотрудника на работу проверять все его документы о военном учете, и если таковые отсутствуют, работодатель не может принять работника на работу, ведь в противном случае ему грозит штраф. Поступить на учебу . При поступлении в высшее или профессионально-техническое учебное заведение поступающий обязан предоставить военно-учетный документ. Если документа нет, поступающий не может быть зачислен в учебное заведение.

. При поступлении в высшее или профессионально-техническое учебное заведение поступающий обязан предоставить военно-учетный документ. Если документа нет, поступающий не может быть зачислен в учебное заведение. Пересечь государственную границу. ГНСУ требует справку об отсрочке от мобилизации, выданной ТЦК.

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При этом Иван Колганов подчеркнул, что согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 «О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения должны уведомлять мужчин призывного возраста о правилах военного учета. Это должно происходить под личную подпись при приеме на работу или учебу.

Об изменении учетных данных военнообязанные мужчины, которые устроились на работу, обучение или уволились, должны уведомить об этом ТЦК в течение семи дней.

Также военный билет необходим в центре занятости – без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.

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Какие виды военно-учетных документов есть в Украине

В настоящее время в Украине существуют несколько разных видов военно-учетных документов. Они предусмотрены для трех категорий граждан:

призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку;

должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку; военнообязанные – военный билет, временное удостоверение;

– военный билет, временное удостоверение; резервисты – военный билет.

Окажут ли медицинскую помощь без документов ТЦК

Если пациенту требуется плановая медицинская помощь (речь идет о длительном лечении либо плановой операции), может потребоваться военно-учетный документ. В случае отказа мужчину сначала отправят в военкомат для уточнения его статуса.

В то же время юрист отметил, что никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует. И если человек нужна срочная помощь, ему ее обязаны оказать.

«При обращении в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не означает, что, когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они обязаны прежде всего оказать необходимую медицинскую помощь»,

– пояснил Иван Колганов.

Как получить военно-учетный документ

Военно-учетный документ можно получить в ТЦК. Для этого необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства или по месту регистрации. Для оформления военно-учетного документа нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

справка о приписке к призывному участку (для призывников);

военный билет, временное удостоверение (для военнообязанных);

военный билет (для резервистов).

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Источник: РБК-Украина, фото: Апостроф