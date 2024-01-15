В Одесі судили моряка, який відмовився від мобілізації

Про це йдеться у тексті вироку Південного міського суду Одеської області, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За інформацією суду, у квітні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. Того ж дня йому дали повістку для відправки до військової частини, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік вину не визнав і не покаявся. Він заявив, що «є моряком і йому потрібно працювати в морі, щоб мати можливість годувати сім’ю». При цьому він додав, що «відмовився від призову, а не від мобілізації».

Співробітник військкомату на суді пояснив, що підозрюваний справді ухилився від мобілізації та написав про це відповідну заяву.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки випробувального терміну.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що на Одещині священик, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої дочки, мобілізувався до лав ЗСУ, щоб уникнути покарання.

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