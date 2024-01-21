Одеський суд виніс вирок «ухилянту», який відмовився від призову

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, одесит має на утриманні двох дітей 2012-го та 2016 років народження. При цьому суд встановив відсутність обставин, передбачених ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що дають право на відстрочку від призову.

Чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до проходження військової служби, проте від військової служби з мобілізації відмовився.

Щодо «ухилянта» було складено акт про відмову від призову на військову службу. Йому вручили повістку про відправку до військової частини, але від підпису про отримання її одесит також відмовився і до військової частини не прибув.

Суд дійшов висновку, що вину обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення доведено повністю та його дії кваліфікуються за ст.336 КК – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Свою провину на суді чоловік визнав.

При призначенні покарання суд врахував пом’якшувальні обставини – те, що підсудний раніше не був засуджений, і вперше вчинив правопорушення, яке належить до категорії нетяжких злочинів. Також суд врахував, що «ухилянт» має вищу освіту, одружений, має на утриманні малолітніх дітей, працює, має постійне місце реєстрації та проживання, де мешкає разом із сім’єю.

У результаті суд визнав одесита винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. На підставі статей 75 та 76 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік 6 місяців, з покладанням обов’язків: періодично бути для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

До набрання вироком законної сили суд обрав щодо підсудного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

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