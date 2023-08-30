Чому в одеських нічних клубах не «пакують» призовників?

Незважаючи на те, що до закінчення війни в нашій країні, на жаль, ще дуже далеко, і воєнний стан ніхто не скасовував, і мобілізація йде повним ходом, Одеса курортна, здавалося б, живе в якомусь іншому вимірі: адже «нічне життя » в тій же Аркадії, та й не тільки там, не припиняється. І на дискотеках хвацько танцюють молоді люди цілком собі призовного віку. А що ж представники військкоматів? Чи шукають вони потенційних призовників та «ухилянтів» у курортній зоні? Ні, вони вважають за краще «грести» чоловіків із невеликих населених пунктів.

Своєю думкою про те, чому так відбувається, поділилися українські військові, які побували в Одесі у невеликій відпустці та були шоковані побаченим у прибережній зоні.

У нічних клубах Аркадії повістки не вручають

Чому ж представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не шукають потенційних призовників, які можуть ухилятися від служби у курортній зоні Одеси? Своєю думкою про призовну кампанію поділилися двоє захисників України, які приїхали до Одеси у коротку відпустку. За словами військових, які перебували неподалік розважальних клубів у районі пляжу «Аркадія», вони були шоковані побаченим.

«Вишукано одягнені, здорові, накачані «бугаї» скачуть на дискотеці, курять кальяни, б’ють один одному морди, п’ють і іржуть… Начебто війни в Україні немає… І хотілося б знати: а де ТЦКшники? Чому тут нікого не «пакують», не вручають повістки, не відвозять у військкомат? Тут лише з тих, що релаксують, можна сформувати батальйон, а з охоронців закладів – десантно-штурмову роту»,

– каже боєць Олександр.

Водночас, за словами його товариша, який родом із Одеської області, у селах молодих чоловіків майже не лишилося, бо має місце незбалансований заклик. Так, військкомати мають виконувати план з мобілізації, але коли «гребуть» чоловіків з невеликих населених пунктів, не враховують, чисельність місцевих жителів порівняно, наприклад, з районами Одеси, у кожному з яких проживало до війни понад 200 тис. осіб.

«При цьому, «батальйон Монако» – депутати, їхні діти, низка чиновників, просто «багатенькі Буратіно» почуваються дуже спокійно, бо відкупилися. Але план військовому треба виконувати – ось замість одного з тих, хто відкупився, Борис (непридатний до служби чоловік з Одеської області, який помер після призову – Прим. ред.) потрапив під мобілізацію»,

– вважає захисник.

Військком – у «долі»?

При цьому, як зазначає відомий громадський діяч Павло Поломарчук, представники ТЦК не з’являються у курортній зоні Одеси, зокрема, у певних розважальних закладах Аркадії, оскільки, окрім ризику зустрітися з «небожичами» від влади чи великими комерсантами, є інформація про те, що один із одеських військкомів, ймовірно, має «частку» у розважальному бізнесі, будучи співвласником одного з найпопулярніших клубів.

За словами громадського діяча, йдеться про заарештованого нещодавно обласного військка Євгена Борисова, якого нещодавно затримали.

Як повідомлялося раніше, в селі Ширяєве Одеської області мобілізували чоловіка, хворого на епілепсію. Першої ж ночі він помер від епілептичного нападу.

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Джерело: УНІАН