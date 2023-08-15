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Чи можуть вручати повістки тим, хто у відпустці чи на лікарняному?

Чи можуть вручати повістки тим, хто у відпустці чи на лікарняному?

Масова роздача повісток українцям продовжується. Крiм того, вручати повістки військовозобов’язаним під час мобілізації зараз дозволено і керівникам підприємств, і випадки видачі повісток на робочих місцях почастішали. Причому це стосується як державних, і приватних компаній.

Фактично цей процес має такий вигляд: представники територіального центру комплектування (ТЦК) приносять повістки на підприємство, зобов’язуючи керівника видати їх своїм військовозобов’язаним працівникам. Але чи може роботодавець видати такий документ, якщо працівник, наприклад, перебуває у відпустці чи на лікарняному?

За словами юристів, є три варіанти, які можуть виникнути, якщо роботодавця зобов’язали видати повістку своєму співробітнику. Так, керівник має:

  • видати повістку;
  • скласти відповідний акт про відмову;
  • повідомити, що працівник знаходиться на лікарняному або у відрядженні.

Якщо працівник відмовиться отримати повістку від керівника, роботодавець повинен скласти відповідний акт і повідомити про це ТЦК.

Надалі ТЦК може винести ухвалу про адміністративне правопорушення проти працівника, який порушив умови військового обліку або умови мобілізації. Отримавши копію цієї постанови, працівник може оскаржити його у суді.

При цьому юристи зазначають: якщо працівник перебував у відпустці, відрядженні чи лікарняному, то керівник підприємства повинен повідомити ТЦК, що цій людині він не передав повістку.

«Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, органам досудового розслідування буде вкрай складно довести, що дії були навмисними. До відповідальності притягуються за ухилення від мобілізації, а не за отримання повістки», – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

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Джерело та фото ТСН

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