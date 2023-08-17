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Чи покарають військовозобов’язаних, які втекли за кордон?

Чи покарають військовозобов’язаних, які втекли за кордон?

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан та мобілізація. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Однак багато хто шукає лазівки та біжить за кордон. Що ж чекає на тих, хто виїхав незаконно?

Про зобов’язання та відповідальність

На початку повномасштабного вторгнення росії у Верховній Раді розробили радикальний законопроект, який зобов’язує чоловіків призовного віку повернутися до України протягом 15 днів. За невиконання обов’язку передбачалося покарання: до 10 років ув’язнення. Втім, за словами одного з авторів документа Федора Вениславського, його зняли з розгляду Ради, бо «такими діями співгромадян точно не повернеш із-за кордону».

В даний час жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну не передбачено.

У травні 2023 року глава МВС Ігор Клименко анонсував закон про відповідальність військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно залишили Україну, з метою нагадати кожному громадянину після закінчення війни, «що він робив під час війни».

За словами міністра, зараз вивчається міжнародний досвід, яким чином поводитися з громадянами, які порушили закон хоча б один раз.

«Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон», – додав міністр.

Хто може виїжджати з України за кордон

У той же час покинути територію України можуть чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії щодо непридатності до військової служби. Зокрема, це:

  • зняті з обліку за станом здоров’я;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • мають трьох і більше дітей;
  • батьки-одиначки;
  • чоловіки з інвалідністю.

Один із легальних шляхів виїзду за кордон чоловіків під час війни – як волонтер з реєстрацією в системі «Шлях». Але якщо волонтери порушать термін повернення у 30 днів, то повторно отримати право виїзду буде вже непросто.

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Джерело: vesti.ua, фото: ТСН

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