Мінкульт оголосив війну російському серіалу: чому його вважають інформаційною бомбою

Відповідна заява була опублікована на сторінці Мінкульту у Facebook.

Мінкульт закликає українців відмовитися від російського контенту

У прес-службі відомства зазначають, що захист України покладено не лише на Збройні Сили України: опір ворогові чинить кожен українець, який між українським та російським контентом свідомо обирає перший.

«В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим»,

– йдеться у заяві.

При цьому у Мінкульті наголошують: російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тому знайти його можна на піратських та російських ресурсах, що є незаконними діями. І Нацрада з телебачення та радіомовлення вже внесла 22 такі медіасервіси до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні.

«Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, щоб запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо підлітків»,

– зазначають у прес-службі.

Водночас, як сказано у заяві Мінкульту, деякі блогери, які продовжують просування ворожого контенту, свідомо чи несвідомо підігрують окупантам, адже споживаючи та поширюючи продукт, вироблений державою-агресором, вони опосередковано долучаються до фінансування армії росії.

«Тому через просування культури ворога гинуть наші люди і військові, і громадянські.

Закликаємо лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживання російського продукту. Ми маємо бути єдиними у своїй позиції»,

– заявили в українському відомстві культури.

Нагадаємо, серіал «Слово пацана» розповідає про історію боротьби кількох злочинних угруповань у Казані у 1980-ті роки. З кінця осені цього року серіал став дуже популярним не лише у себе на батьківщині, а й в Україні. Так, деякі українські користувачі ТікТок активно діляться відео, на яких використовують музичний супровід із серіалу та цитують його героїв.

Однак не всі поділяють таку позицію: багатьох користувачів обурює така популяризація ворожого продукту українськими підлітками, які, за їхніми словами, «схоже, забули, що наша країна страждає від російських ракет, які вони спонсорують».

Чи є «зрада» у пісні «Піяла»?

У той же час, за даними музичного стрімінгового сервісу Apple Music, пісня «Пияла» гурту «Аігел» (Aigel), що стала саундтреком до серіалу «Слово пацана», очолила рейтинг найпопулярніших в Україні пісень. Ця пісня також лідирує у світовому чарті Shazam.

У перекладі з татарської слово «пияла» перекладається як «скло», і майже всю пісню повторюються фрази, які перекладаються як «очі в очі» та «рука в руці». Однак пісня має дуже нав’язливий мотив, через що швидко знайшла своїх шанувальників.

Водночас, як зазначає видання «Телеграф», самі автори гучного саундтреку займають антивоєнну та проукраїнську позицію.

«Аїгел» – хіп-хоп-дует, до якого входять 37-річна казахська авторка пісень Айгель Гайсіна та 50-річний електронний музикант з Пітера Ілля Барамія. Вони разом працюють з 2016 року і випустили чотири студійні альбоми та майже десяток кліпів.

При цьому показово, що ще восени 2022 року гурт скасував концерти у росії, заявивши, що їх внесли до «чорного списку» артистів. Раніше до того ж списку потрапив гурт Little Big, який виступив проти війни в Україні. При цьому в кремлі офіційно заявляли, нібито не знають про жодні списки.

24 лютого 2023 року, на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, на офіційній сторінці гурту публікували фото з плакатом на підтримку України.

«Чому пісню саме цього гурту вибрали саундтреком до наповненого м’якою пропагандою серіалу «Слово пацана», – не зовсім зрозуміло, проте в титрах назви пісні та гурту немає. Ймовірно, саме через те, що гурт у «чорному списку»,

– пише видання.

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