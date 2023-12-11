Минкульт объявил войну российскому сериалу: почему его считают информационной бомбой

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Минкульта в Facebook.

Минкульт призывает украинцев отказаться от российского контента

В пресс-службе ведомства отмечают, что защита Украины возложена не только на Вооруженные Силы Украины: сопротивление врагу оказывает каждый украинец, который между украинским и российским контентом сознательно выбирает первый.

«В украинском интернет-пространстве, в частности, среди подростков, распространяется сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору. Он содержит враждебную пропаганду, обиход которой в Украине в условиях войны недопустим»,

– говорится в заявлении.

При этом в Минкульте отмечают: российский контент не транслируется на официальных украинских платформах, поэтому найти его можно на пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями. И Нацсовет по телевидению и радиовещанию уже внес 22 таких медиасервиса в перечень тех, которые не могут транслироваться в Украине.

«Для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно подростков»,

– отмечают в пресс-службе.

В то же время, как сказано в заявлении Минкульта, некоторые блогеры, продолжающие продвижение враждебного контента, сознательно или бессознательно, подыгрывают оккупантам, ведь потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии россии.

«Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди и военные, и гражданские.

Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта. Мы должны быть единственными в своей позиции»,

– заявили в украинском ведомстве культуры.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает об истории борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы. С конца осени этого года сериал стал очень популярным не только у себя на родине, но и в Украине. Так, некоторые украинские пользователи ТикТок активно делятся видео, на которых используют музыкальное сопровождение из сериала и цитируют его героев.

Однако не все разделяют такую позицию: многих пользователей возмущает такая популяризация враждебного продукта украинскими подростками, которые, по их словам, «похоже, забыли, что наша страна страдает от российских ракет, которые они же спонсируют».

Есть ли «зрада» в песне «Пыяла»?

В то же время, по данным музыкального стримингового сервиса Apple Music песня «Пыяла» группы «Аигел» (Aigel), ставшей саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила рейтинг популярнейших в Украине песен. Эта песня лидирует и в мировом чарте Shazam.

В переводе с татарского слово «пыяла» переводится как «стекло», и почти всю песню повторяются фразы, которые переводятся как «глаза в глаза» и «рука в руке». Однако песня имеет очень навязчивый мотив, ввиду чего быстро нашла своих поклонников.

В то же время как отмечает издание «Телеграф», сами авторы нашумевшего саундтрека занимают антивоенную и проукраинскую позицию.

«Аигел» – хип-хоп-дуэт, в который входят 37-летняя казахская автор песен Айгель Гайсина и 50-летний электронный музыкант из Питера Илья Барамия. Они вместе работают с 2016 года и выпустили четыре студийных альбома и почти десяток клипов.

При этом показательно, что еще осенью 2022 года группа отменила концерты в россии, заявив, что их внесли в «черный список» артистов. Ранее в тот же список попала группа Little Big, которая выступила против войны в Украине. При этом в кремле официально заявляли, будто бы не знают ни про какие списки.

24 февраля 2023 года, на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, на официальной странице группы публиковали фото с плакатом в поддержку Украины.

«Почему песню именно этой группы выбрали саундтреком к наполненному мягкой пропагандой сериалу «Слово пацана», – не совсем понятно, однако в титрах названия песни и группы нет. Вероятно, именно из-за того, что группа в «черном списке»,

– пишет издание.

Вас также может заинтересовать: КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про дружбу, после которых хочется позвонить друзьям