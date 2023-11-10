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Дівчинка з Одеси заспівала пісню, в якій відправила “подарунок” путіну (відео)

Дівчинка з Одеси заспівала пісню, в якій відправила “подарунок” путіну (відео)

10-річна одеситка Амелія Стеценко разом з норвезьким письменником і музикантом Гайром Листрупом заспівали пісню “Черевичок з Києва”, присвятивши її українським дітям, які майже два роки живуть під обстрілами російських дронів, бомб і ракет.

Кліп на пісню розмістив Гайр Листруп на своєму YouTube-каналі.

У своїй проникливій пісні музикант розповідає про червоний черевичок, “багряний, мов кров”, що належав маленькій киянці. Черевичок знайшли на руїнах будинку у Києві.

Пісню музикант виконав з 10-річною Амелією Стеценко, яка з початку повномасштабного російського вторгнення покинула рідну Одесу та зараз проживає у Норвегії.

черевичок путіну

Пісня написана та виконана в стилі народної норвезької пісні. Частина пісні записана норвезькою мовою, частина українською, яку й виконує Амелія.

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Під відео музикант написав:

Черевичок відправляють безпілотником до Кремля. Взуття належало маленькій дівчинці. Це подарунок для президента. Може у нього є дитина, чи онука, якій черевичок знадобиться.

черевичок путіну

Пісня увійшла до альбому “Maribel fra Ukraina” (“Марібель з України”), який Гайр Листруп випустив у жовтні 2023 року. Темою усього альбому є дитина та війна. Музикант присвятив пісні альбому вигаданій героїні Марібель з Києва.

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