Дівчинка з Одеси заспівала пісню, в якій відправила “подарунок” путіну (відео)

Кліп на пісню розмістив Гайр Листруп на своєму YouTube-каналі.

У своїй проникливій пісні музикант розповідає про червоний черевичок, “багряний, мов кров”, що належав маленькій киянці. Черевичок знайшли на руїнах будинку у Києві.

Пісню музикант виконав з 10-річною Амелією Стеценко, яка з початку повномасштабного російського вторгнення покинула рідну Одесу та зараз проживає у Норвегії.

Пісня написана та виконана в стилі народної норвезької пісні. Частина пісні записана норвезькою мовою, частина українською, яку й виконує Амелія.

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Під відео музикант написав:

Черевичок відправляють безпілотником до Кремля. Взуття належало маленькій дівчинці. Це подарунок для президента. Може у нього є дитина, чи онука, якій черевичок знадобиться.

Пісня увійшла до альбому “Maribel fra Ukraina” (“Марібель з України”), який Гайр Листруп випустив у жовтні 2023 року. Темою усього альбому є дитина та війна. Музикант присвятив пісні альбому вигаданій героїні Марібель з Києва.