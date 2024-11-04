Час збирати листя: як розпочався листопад в Одесі (фоторепортаж)

Листопад… Здається, тільки на початку останнього осіннього місяця в Одесу таки прийшла справжня осінь. Навіть досить таки різко стало холодно – теж по-справжньому, по-осінньому… Але ж яка краса!
Ні, ні, от не можна сказати, що все «одразу» стало жовто-багряним. Багато ще зеленого листя, навіть квіти ще не всі «класично-листопадні». А все ж осінь таки більш золота…
– Час збирати листя, – каже жіночка подрузі.
– Ти маєш на увазі прибирати листя?
– Та ні, збирати. Додому принести. Стоять довго. Одразу відчуття свята якогось…
– А я взагалі думаю, що в парках листя прибирати не треба. Воно ж дійсно – так красиво!..
Хтось збирає листя, хтось просто проходить по ньому, прислухається до шелесту, а хтось і уваги не звертає…
Вулиці Одеси виглядають особливо. Але ж до справжнього листопада ще треба почекати. Він поки що тільки натякає, що справжні «зливи» листя – ще попереду… Листопад поки тільки-но зазирнув до нас відчутно прохолодним вітерцем, осінньою неповторністю і, звісно ж, надією на головне…
Милуємось його красою і тримаймося!
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Фото авторки