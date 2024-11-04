Час збирати листя: як розпочався листопад в Одесі (фоторепортаж)

Ні, ні, от не можна сказати, що все «одразу» стало жовто-багряним. Багато ще зеленого листя, навіть квіти ще не всі «класично-листопадні». А все ж осінь таки більш золота…

– Час збирати листя, – каже жіночка подрузі.

– Ти маєш на увазі прибирати листя?

– Та ні, збирати. Додому принести. Стоять довго. Одразу відчуття свята якогось…

– А я взагалі думаю, що в парках листя прибирати не треба. Воно ж дійсно – так красиво!..

Хтось збирає листя, хтось просто проходить по ньому, прислухається до шелесту, а хтось і уваги не звертає…

Вулиці Одеси виглядають особливо. Але ж до справжнього листопада ще треба почекати. Він поки що тільки натякає, що справжні «зливи» листя – ще попереду… Листопад поки тільки-но зазирнув до нас відчутно прохолодним вітерцем, осінньою неповторністю і, звісно ж, надією на головне…

Милуємось його красою і тримаймося!

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Фото авторки