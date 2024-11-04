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Час збирати листя: як розпочався листопад в Одесі (фоторепортаж)

Час збирати листя: як розпочався листопад в Одесі (фоторепортаж)

Листопад… Здається, тільки на початку останнього осіннього місяця в Одесу таки прийшла справжня осінь. Навіть досить таки різко стало холодно – теж по-справжньому, по-осінньому… Але ж яка краса!

Ні, ні, от не можна сказати, що все «одразу» стало жовто-багряним. Багато ще зеленого листя, навіть квіти ще не всі «класично-листопадні». А все ж осінь таки більш золота

Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе, дерево
Ноябрь в Одессе, н улице
Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе, балкончик
Ноябрь в Одессе, прохожая
Ноябрь в Одессе, осенние цветы
Ноябрь в Одессе

– Час збирати листя, – каже жіночка подрузі.

– Ти маєш на увазі прибирати листя?

– Та ні, збирати. Додому принести. Стоять довго. Одразу відчуття свята якогось…

– А я взагалі думаю, що в парках листя прибирати не треба. Воно ж дійсно – так красиво!..

Хтось збирає листя, хтось просто проходить по ньому, прислухається до шелесту, а хтось і уваги не звертає…

Ноябрь в Одессе, бульвар
Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе, роза
Ноябрь в Одессе, цветы
Ноябрь в Одессе, статуя
Ноябрь в Одессе, Горсад
Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе, желтое дерево
Ноябрь в Одессе, женщина собирает листья

Вулиці Одеси виглядають особливо. Але ж до справжнього листопада ще треба почекати. Він поки що тільки натякає, що справжні «зливи» листя – ще попереду… Листопад поки тільки-но зазирнув до нас відчутно прохолодним вітерцем, осінньою неповторністю і, звісно ж, надією на головне…

Милуємось його красою і тримаймося!

Ноябрь в Одессе, опавшие листья
Ноябрь в Одессе, авто
Ноябрь в Одессе, прохожий
Ноябрь в Одессе, голубое небо
Ноябрь в Одессе, у обочины
Ноябрь в Одессе, прогулка с собакой
Ноябрь в Одессе, лист платана
Ноябрь в центре Одессы
Ноябрь в Одессе, на бульваре

Ви також можете дізнатися: Сім миттєвостей одеського життя у фото: осінні капризи та трохи несподіванок.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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