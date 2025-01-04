Хворі на цукровий діабет можуть безкоштовно отримати тест-смужки для глюкометрів

НСЗУ в межах програми «Доступні ліки» почала відшкодовувати аптечним закладам вартість тест-смужок для визначення рівня глюкози індивідуальними глюкометрами, якими пацієнти користуються вдома. Це означає, що отримати їх можна безкоштовно або придбати з невеликою доплатою.

Актуальний перелік містить 43 найменування тест-смужок для глюкометрів, вартість яких підлягає повному чи частковому відшкодуванню. Але можливо це лише за наявності рецепту від лікаря. До речі, правила отримання е-рецепта на смужки з 1 січня 2025 року дещо зміняться. Про ці зміни ви також дізнаєтеся з нашої публікації.

Хто має право на безкоштовні тест-смужки або зі скидкою?

Перш за все треба відзначити, що на отримання тест-смужок зі знижкою або безкоштовно мають право лише хворі на діабет I типу, в яких цей діагноз є встановленим.

Для того щоб отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою за програмою державних медичних гарантій, необхідно мати електронний рецепт. Його може виписати як лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар первинної медичної допомоги (терапевт, педіатр чи сімейний лікар, але за наявності плану лікування з призначенням на тест-смужки, який раніше виписав лікар-ендокринолог) будь-якого медичного закладу, що має договір з НСЗУ та працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Самостійно, без попереднього плану лікування від ендокринолога, сімейний лікар виписати рецепт на тест-смужки з 1 січня 2025 року не зможе.

Інструкція для пацієнта: як отримати е-рецепт на тест-смужки

– Для того щоб пацієнтові отримати е-рецепт на тест-смужки, йому спочатку треба прийти на прийом до лікаря-ендокринолога (якщо не був у нього раніше), – каже Дмитро Ромєйко, лікар-ендокринолог консультативно-діагностичної поліклініки міської лікарні №5. – Я оформлюю взаємодію з пацієнтом в історії хвороби, потім створюю план лікування і призначення на тест-смужки у ньому (призначення створюється на півроку). Виходячи з призначення, виписуються е-рецепти на тест-смужки (одноразово можуть бути виписані рецепти на один, два, максимум три місяці, як і інсулін). Такий е-рецепт дійсний протягом місяця.

– Пане Дмитре, з 43 найменувань тест-смужок лише два пацієнти мають можливість отримати безоплатно – GlucoDr.S™ AGM-513S №50, 50 шт., Республіка Корея та Longevita Family, 50 шт., КНР. Інші – з доплатою у розмірі десь 40-60% від повної вартості.

– Річ у тім, що до різних глюкометрів підходять різні тест-смужки. Деякі мої пацієнти вирішили придбати нові глюкометри, щоб мати можливість отримувати тест-смужки безоплатно. Враховуючи, що рівень цукру їм треба вимірювати часто, цей підхід виправданий з точки зору значної економії коштів на перспективу.

– Які переваги надасть такий підхід до лікування цукрового діабету I типу?

– Оскільки ця хвороба притаманна переважно людям молодим і середнього віку, плани лікування дозволять краще її контролювати, попереджати ускладнення і допомагати пацієнтам менше страждати від декомпенсації і ускладнень дуже небезпечної хвороби.

Що робити, якщо немає ендокринолога?

– А як діяти людям, якщо в їхній місцевості немає лікаря-ендокринолога? Пацієнти можуть звернутись до ендокринологів одеських міських чи обласних медичних закладів?

– Пацієнт має право звернутись до будь-якого ендокринолога. Місце проживання значення не має. Головне – знайти установу, яка має договір з НСЗУ саме з лікування цукрового діабету.

– Що робити у разі відмови сімейного лікаря направити пацієнта на консультацію до ендокринолога?

– Це малоймовірна ситуація, бо цукровий діабет встановлюється за одним аналізом крові – глікозильованим гемоглобіном. Це біохімічний показник крові, що відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період, в попередні 4-8 тижнів. Сімейний лікар надасть направлення на цей аналіз, і все буде зрозуміло – є в пацієнта діабет чи ні. Крім того, до ендокринолога направляють не лише сімейні лікарі, а також і кардіологи, невропатологи. Кінець кінцем, можна звернутись до ендокринолога і без направлення. Потім, з рецептом на один із 43 видів тест-смужок, що підлягають відшкодуванню вартості і підходять до його глюкометра, пацієнт звертається до будь-якої аптеки, що працює в програмі «Доступні ліки».

Читайте також: Про ліки та здоров’я: медичні сервіси, які стануть у нагоді.