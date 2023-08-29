Малювання на камінцях: спосіб зацікавити сільську дітвору та виховати патріотизм

Візьміть морські чи річкові камінці, акрилові фарби, додайте трішки фантазії, і перетворіть сірі будні на барвисте життя. Подивіться, як це чудово вдається Ользі Івановій.

Життя маленького села

Дитинство і юність Ольги злетіли у Федорівці Куяльницької громади. Потім літа навчання в інституті, зустріч з коханням і переїзд на батьківщину чоловіка, у Сваляву, що на Закарпатті. Але її шляхи часто повертають до батьківського порогу.

Дитинство Ольги особливих розваг не знало. Маленьке село, школа, бібліотека, допомога батькам по господарству. Правда, завжди були кольорові олівці, фломастери і улюблене заняття малюванням.

— Мій дід Павло Омелянович Чап дуже гарно малював, і мама малює. Напевне, від них маю цю здібність. Ідея розмальовувати каміння прийшла після чергового походу до річки. Камінці такі гарненькі, відшліфовані, вибивалися на берег, що я одразу побачила цілу розмаїту гаму, — захоплено розповідає Ольга.

Коли каміння потрапляє до рук майстрині, воно перестає бути просто камінням. Воно оживає.

Арт-терапія для дорослих і дітей

– Вдома буваю часто. По приїзді одразу біжу з мамою до бібліотеки. Стараюсь чимось корисним зацікавити сільських дітей. Вирішила з собою камінці привезти, щоб навчити дітей їх розмальовувати. І це їх зацікавило, — розповідає майстриня.

Захоплення доньки вітає мама, бібліотекарка Ірина Іванова. Зала бібліотеки вже давно поєднує в собі читальню, кінотеатр, ігровий майданчик і творчу майстерню. І якщо десь більше цінуються гаджети, то тут, в маленькому селі, віддається перевага мистецтву.

Діти у Федорівці вже відають, що розпис каміння виник ще на зорі людства. А про арт-терапію розпису діти не просто знають, а й випробували її на собі.

«Мрія», кавун і банка з огірками

Патріотична тематика у творчості Ольги Іванової та її підопічних стартувала на початку повномасштабного вторгнення. З’явилися меми-камінці «Доброго вечора! Ми з України!», пес Патрон, банка з огірками, якою збили дрон, легендарна «Мрія». До Дня захисника — «Ой у лузі червона калина», до річниці звільнення Херсона — кавун.

Звичайно, центральне місце у творчості майстрині та її імпровізованої школи посідає символіка України.

Але не тільки творчістю живе сьогодні Ольга Іванова. Вона встигає і на роботі (за фахом економіст), і чергувати у шпиталях, і разом з чоловіком волонтерити та донатити на ЗСУ. Дуже пишається потужним Закарпатським рухом опору, до когорти якого влилися з самого початку війни.

Напередодні Дня Незалежності назбирала і відправила додому… камінці – основу для творчості. Дитячі малюнки на камінцях стали частиною благодійної акції-виставки «Незалежність очима дітей».

Читайте також: