Жінка в Болграді навчає української та влаштовує благодійні ярмарки для ЗСУ

Оксана Кілафли народилася у місті Долина Івано-Франківської області. Спеціальність інженера-будівельника отримала в Одеській будівельній академії. Там і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком та переїхала жити до Болграда.

— 25 років тому я приїхала до Болграда і потрапила наче в інший світ, в іншу країну. Тут у людей менталітет інший, мова інша. Тут не розмовляли українською взагалі, — згадує Оксана Кілафли.

Чверть століття тому вона вперше відкрила для себе багатонаціональний південь Одещини.

— Я навіть не знала, що є така народність — гагаузи. А мій чоловік має болгарське, гагаузьке, молдавське і навіть албанське коріння, — продовжує українка з Бойківщини. — Я ж завжди спілкувалася українською мовою. Приїхала сюди, а тут мене не розуміли. І я трохи почала вчити і використовувати російську.

Оскільки південь Одеської області — це багатонаціональний край, то для того, щоб розуміти один одного, тут усі звикли послуговуватися російською мовою. Коли Оксана почала працювати у міській раді, і їй вже доводилося розмовляти російською.

Але у 2018 році її чоловік почав службу в АТО, і тоді жінка подумала: «Господи, чоловік воює, а я розмовляю російською мовою». І вона не вагаючись перейшла на рідну українську мову.

І не тільки перейшла, а й створила у Болграді клуб з вивчення української мови «Солодка мова».

— Ідея клубу виникла не в мене. Мене люди попросили допомогти. Вони розуміють, вони читають, вони пишуть, але в них є певний мовний бар’єр саме щодо розмовної української. А потім мої сусіди сказали: «Ось, є приміщення у нас хороше, давай там збиратимемося!». Так і збираємося щоразу, по 15-20 людей, спілкуємось і навчаємось, — ділиться пані Оксана.

Волонтерство та ярмарки на користь ЗСУ

Окрім популяризації української мови Оксана віддає багато сил, щоб допомагати ЗСУ. Вона навіть звільнилася з роботи, щоб мати більше вільного часу для цього.

За півтора року повномасштабної війни в Україні вона провела багато ярмарків, організовувала плетіння сіток, оголошувала збирання грошей на потреби морських піхотинців, серед яких багато мешканців Болграда та Болградського району.

Нещодавно в Болграді Оксана та її команда волонтерів провели спочатку перший, а невдовзі і другий гаражний розпродаж. Суть цієї акції полягає в тому, що спочатку люди приносять Оксані речі, які їм не потрібні, але вони все ще у хорошому стані, а далі волонтер та її помічниці ці речі виставляють на великий розпродаж у центрі міста. Людям ці розпродажі подобаються, адже там вони знаходять різні цікаві дрібниці і з радістю їх купують за лояльними цінами. Усі вилучені кошти, звичайно ж, йдуть у скарбничку на придбання важливих і необхідних для військових речей. Цього разу збирали на Мавік 3Т – професійний дрон для 88-го батальйону морської піхоти.

На другому гаражному розпродажі можна було придбати не тільки посуд, прикраси, книги, іграшки, предмети інтер’єру і різні дрібнички для декору, але й вироби народних умільців, мед, скуштувати свіжі прохолодні коктейлі і смаколики. А ще — насолодитися живим звучанням саксофона та скрипки. Результат зусиль організаторів та мешканців міста – зібрані 12650 гривень.

— Гаражний розпродаж відтепер стане невід’ємною частиною наших ярмарків, а ми з командою вже придумали нові благодійні формати – вони обов’язково сподобаються людям і будуть корисними для наших захисників, – впевнена Оксана Кілафли.

Так небайдужа жінка разом зі своєю командою демонструє незламність українського народу та його прагнення до перемоги.

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