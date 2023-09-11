Росія бомбила територію Одещини: у Силах оборони пояснили цілі агресора

Росія активізувала тактичну авіацію у напрямку до острова Зміїний. Так ворог реагує на відновлення судноплавства з одеських портів, вважають у ОК “Південь”.

Росіяни скинули керовані бомби на Зміїний

Російські війська в ніч на 10 вересня завдали чергового авіаційного удару, застосувавши керовані авіабомби, у напрямку острова Зміїний. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Про якісь наслідки авіаудару не повідомляється.

Також сьогодні, 11 вересня, біля острова Зміїний сили ППО знищили БПЛА російських військових “Форпост”, який вони запустили для розвідки, повідомили у Силах оборони півдня України.

Мета російських агресорів – блокувати українські порти

Росіяни намагаються тиснути на судновласників, переконуючи їх, що акваторія територіального моря України, як і українські порти є небезпечною територією.

Про це вранці, 10 вересня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

“Ми можемо говорити про певну активізацію тактичної авіації ворога і активізуються вони зокрема у напрямку острова Зміїний, час від часу скидаючи там керовані авіабомби. Це все продовження тиску на цивільне судноплавство, запропоноване Україною гуманітарним коридором, все ж таки 4 судна ним скористалися. тероризувати, переконуючи судновласників, що є загроза з повітря”, – сказала Гуменюк.

Крім того, за її словами, наявність тактичної авіації над цією частиною акваторії Чорного моря може свідчити про збір розвідданих.

Зазначимо, що на острові Зміїний немає постійної дислокації наших військових, хоча територія знаходиться під контролем ЗСУ. Як повідомлялося, 6 червня 2022 року вцілілі російські окупанти на Зміїному підірвали залишки військової техніки і втекли з острова, а 12 серпня 2023 року там встановлено прикордонний знак.

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