Вместе делать – как с горы бежать

Городской голова Игорь Плехов, который провел круглый стол, отметил: в организации помощи всем, кто защищал Родину, есть проблемы. Одна из первых – отсутствие в горсовете профильного специалиста.

– Пока идет поиск кандидатуры, прошу обращаться непосредственно к моему заместителю Ивану Стадникову, который координирует работу социальных учреждений громады, – сказал городской голова Игорь Плехов. – Также по любым вопросам, в любое время прошу обращаться ко мне лично. Есть очень сложные вопросы, такие, например, как возвращение военнопленных. Но прошу не замыкаться со своим горем – будем решать каждый вопрос общими усилиями. Как известно, вместе делать – как с горы бежать.

Одна из участниц круглого стола отметила, что у Ренийского отделения ТЦК всегда большие очереди – идет мобилизация. Ветеранам и их семьям, собирающим пакеты документов для получения статуса и льгот, не пробиться. Главная специалистка местного ТЦК Оксана Памбук, которая лично ведет работу с ветеранами, рассказала, как попасть к ней вне очереди.

На помощь пришла областная организация

К сожалению, в Ренийской громаде до сих пор нет общественной организации ветеранов и ветеранок ВСУ, которая могла бы представлять интересы защитников. Но на помощь приходит областная общественная организация «Ветеранс хаб Одесса», представители которой приехали в Рени и приняли участие в круглом столе.

Николай Сторожук, заместитель главы организации, рассказал о возможности получения государственной помощи на приобретение жилья для семей погибших, участников войны с инвалидностью первой и второй группы – в случае отсутствия собственного жилья.

Как оказалось, никто не знал о существовании такой программы, а если где-то слышали, то восприняли как фейк. Тем временем, сообщил господин Николай, в Одесской области уже около 340 семей воспользовались государственной программой и получили в общей сложности 800 миллионов гривен – значит, программа действует. Первый шаг, который нужно сделать, – встать на квартирный учет по месту жительства.

Юрист «Ветеранс хаб Одесса» Артём Карташов подчеркнул, что ветераны ВСУ, а также члены семей военнопленных и пропавших без вести могут бесплатно получать помощь юристов и адвокатов в Ренийском секторе государственного бюро правовой помощи. Также Артём предложил свои услуги.

Сразу после завершения круглого стола к юристам за консультацией обратились четверо жителей громады.

Все участники круглого стола получили контакты ответственных лиц Ренийского горсовета и специалистов областной ОО.

Один из участников – ветеран войны – выразил желание присоединиться к работе областной общественной организации.

Увеличили финансирование на лечение и реабилитацию защитников

В Ренийской громаде действует программа «Защита и забота», согласно которой в прошлом году на лечение и реабилитацию защитников было направлено один миллион 250 тысяч гривен. Помощь получили 30 человек. Об этом сообщил заместитель городского головы Иван Стадников.

После круглого стола состоялась сессия Ренийської міської ради, на которой утвердили бюджет на 2025 год и внесли изменения в программу «Защита и забота»: сумма на лечение и реабилитацию защитников увеличена до двух миллионов гривен.

Информационный справочник с личными телефонами чиновников, которые должны помогать ветеранам решать любые вопросы, размещён на официальном сайте городского совета, распространён в социальных группах среди жителей сёл Ренийської громады.

Репортажи о круглом столе вышли в местных медиа – на YouTube-канале «Новости Рени», на сайте «Рени-Одесса».

Вместо постскриптума

К сожалению, далеко не все ветераны, которых мы пригласили на круглый стол, пришли. Почему?

– Я не доверяю власти. Не раз наступал на грабли. Всё это – для галочки, – сказал нам один из ветеранов войны, который проигнорировал встречу.

Что ж, ответить на такое отношение можно только конкретными делами.

Результаты анкетирования

По итогам проекта было проведено анкетирование, в котором приняли участие 31 житель громады.

87% опрошенных сказали, что воспользуются полученной информацией, 13% ответили «возможно, воспользуюсь».

61 участник отметил, что все проблемы были обсуждены, 36% считают, что были озвучены только некоторые проблемы, один ветеран ответил, что проблемы, которые его волнуют, не поднимались.

Информация, полученная во время круглых столов, будет в дальнейшем использована для предоставления:

финансовой помощи от громады – 23 людям;

медицинской помощи – 17;

льгот для членов семьи – 14;

льгот по коммунальным платежам – 13;

юридической помощи – 12;

социальных услуг – 11 людям.

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Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса и при поддержке ЮНЕСКО, при финансировании народа Японии. Авторы несут ответственность за выбор и изложение фактов, содержащихся в этой публикации, а также за высказанные мнения, которые не обязательно принадлежат ЮНЕСКО и никоим образом не обязывают Организацию.