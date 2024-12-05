Кожного ветерана брати за руку – і швиденько вирішувати всі питання: досвід Рені

Кошти з бюджету – на лікування

– Ігоре Вікторовичу, яка допомога надається ветеранам ЗСУ, які повертаються з зони бойових дій?

– Загалом на грошову допомогу ветеранам і ветеранкам ЗСУ та членам їхніх сімей за програмою «Захист і турбота» на 2024 рік було передбачено понад три мільйони гривень. Тут йдеться про допомогу сім’ям загиблих, сім’ям військовослужбовців, які опинились у полоні, а також про допомогу ветеранам, які повертаються додому. Наші захисники здебільшого повертаються після поранень, контузій та потребують лікування.

У 2024 році, за дев’ять місяців, було надано допомогу на лікування 25 ветеранам, які загалом отримали один мільйон 75 тисяч гривень.

– Які плани щодо фінансування програми на наступний рік?

– Рівень допомоги залежить від фінансових можливостей громади. На 2025 рік планується закласти не менше, ніж у поточному. Ці кошти – на лікування. Всі питання щодо документів, які необхідно надати для отримання допомоги, можна ставити головному спеціалісту Ользі Сафоновій. За наявності пакету документів питання розглядається максимум місяць.

– Як із медобслуговуванням захисників у комунальних закладах охорони здоров’я? Чи можуть вони безкоштовно отримати ліки?

– Ветерани ЗСУ можуть безкоштовно отримати медикаменти згідно з програмою «Доступні ліки». Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. При лікуванні у стаціонарі ветерани та ветеранки ЗСУ отримують медикаменти безоплатно (за наявності). Також ветерани можуть безоплатно отримати послугу з томографії – за направленням сімейного лікаря.

На базі центральної міської лікарні виділена спеціально облаштована палата для ветеранів.

– Чи передбачена для захисників безоплатна медтехніка – милиці, слухові апарати тощо?

– Такі витрати не передбачено.

Звертайтесь особисто до мене!

– Один із захисників поставив питання: чому в Рені не реалізовані плани щодо відкриття на базі лікарні реабілітаційного центру?

– Ми розраховували на закінчення ремонту даху лікувальної бази №2 і утеплення будівлі (колишня портова лікарня), але фінансування по міжнародному проекту призупинено.

– Нещодавно мені розповіли історію про те, як захисник із Рені, що був вдома у відпустці, вирішив поправити здоров’я. Сімейний лікар прописав уколи та крапельниці. Але покласти захисника до лікарні відмовились. Сказали, що військових лікують у шпиталях.

– Я здивований і навіть обурений цим випадком. Такого не повинно бути! Вважаю, що наші лікарі підійшли до питання формально, керуючись інструкціями. Впевнений, що подібні питання треба вирішувати на рівні головних лікарів. Якщо не спрацює, звертайтесь, шановні, особисто до мене.

Взагалі я вважаю, що роботу з ветеранами треба поставити на упередження проблем. Якщо б ТЦК надавав міськраді оперативну інформацію про захисників, які повернулися з фронту, ми б кожного брали за руку й самі супроводжували.

Зараз ми підбираємо фахівця, який буде працювати саме з ветеранами.

Психолог потрібен, але саме військовий

– А чи є в громаді психолог, що може працювати з ветеранами та членами їхніх родин?

– На жаль, такого фахівця немає. Звичайний психолог не впорається. Чув про випадок, коли боєць звернувся до психологині, а вона йому картинки показує – дитячий садок. Психолог для ветерана сам повинен пройти школу війни, розуміти, про які психологічні травми йдеться. Це серйозна проблема, зокрема для членів родин ветеранів.

– У Ренійській громаді працює комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» (ЦНСП), який опікується одинокими людьми поважного віку. А якщо ветеран потребує допомоги соцпрацівника? Прибрати квартиру, купити продукти, приготувати їжу?

– ЦНСП надає соціальну послугу – догляд удома за особами, які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, потребують цього. Поки що не було жодного звернення від ветеранів ЗСУ. Але якщо комусь потрібна допомога, то може звертатися до Центру.

– Як громада опікується сім’ями ветеранів?

– У школах Ренійської громади безоплатно харчуються 45 дітей ветеранів ЗСУ. В дитячих садочках за рахунок громади харчуються 22 дитини ветеранів. Ці питання вирішуються оперативно: треба лише звернутись безпосередньо до директора закладу освіти.

Передбачено виділення безкоштовних путівок для оздоровлення дітей, згідно з рознарядкою обласного департаменту культури. В цьому році наша громада отримала десять таких путівок, але скористалися лише чотири особи – батьки побоюються відпускати дітей в умовах воєнного стану. Але, якщо є бажання отримати таку путівку, ветеран може заздалегідь звернутися до начальника відділу культури Антоніни Асаржи.

У жодному разі не ганяти захисників кабінетами

– Якщо виникнуть питання, які я не поставила в цьому інтерв’ю, куди звертатись?

– До відділу соцзахисту населення, Центру надання адмінпослуг.

Координує роботу виконавчих органів Іван Олексійович Стадніков.

Запишіть і мій номер телефону – (097) 806-33-66: якщо виникають будь-які проблеми, з якими не можете впоратись, негайно до мера.

Так, є питання, які міська рада розв’язати не може: під час війни змінюється законодавство, якісь питання не вирішені на рівні Києва. Мій заступник Іван Стадніков неодноразово пояснював ветеранам такі ситуації. І не було такого, щоб хтось образився і грюкнув дверима. Ставлю завдання підлеглим: говорити й ще раз говорити. Зустрічатись, комунікувати, шукати вихід. І в жодному разі захисників не ганяти кабінетами. Я кажу: звернувся ветеран – взяли його за руку і швиденько вирішили всі питання. Так має бути.

– Можливо, є сенс провести з ветеранами круглий стіл, почути з перших вуст про проблеми?

– Обов’язково це організуємо. Знаю, що більшість ветеранів – це мужні й скромні люди, які звикли самостійно вирішувати свої проблеми.

Буду радий, якщо ветерани об’єднаються в громадську організацію. Зараз немає інформації про всіх ветеранів, треба створити цю базу даних. Можливо, не все одразу вийде, наб’ємо шишок, але будемо рухатись до кращого.

Які документи потрібні ветерану для отримання допомоги

Пакет документів для отримання фінансової допомоги на лікування:

копії документа, що посвідчує особу заявника або уповноваженого члена сім’ї;

копії облікової картки платника податків заявника або уповноваженого члена сім’ї;

довідка або копія довідки медичного закладу;

копії документів, видані державними органами, які підтверджують участь у виконанні завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок військової агресії РФ проти України (додатки 4; 5; 6; форма 100);

копії документа, що надає право на пільги (при наявності пільг);

реквізити банківської установи.

Пакет документів для отримання соціальної послуги:

письмова заява громадянина або його законного представника до відділу соціального захисту населення Ренійської міської ради (будівля міськради, каб. №6);

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальної послуги;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного коду та мають про це відмітку в паспорті);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

акт оцінювання потреб особи (сім’ї) у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної роботи.

До кого звертатися ветеранам у Ренійській громаді?

В Ренійській громаді ветерани можуть звернутися по допомогу до:

Наталії Пуфтієнко, директорки «Центру надання соціальних послуг» (ЦНСП): м. Рені, вулиця Паркова, 13. Телефон (098) 653-80-48.

Антоніни Асаржи, начальниці відділу культури: вул. В. Дулоглу, 14. Телефон (093) 505-88-45.

Наталії Козловської, Ольги Сафонової, начальниця та головна спеціалістка відділу соцзахисту населення: будівля міськради, кабінет №6. Телефон (04840) 4-44-26.

Валентина Котляренко, директору Центру надання адмінпослу: кабінет №32 будівлі міськради. Телефон (067) 904-95-83.

Івана Стаднікова, заступника міського голови, координує роботу вказаних структур, кабінет №7 будівлі міськради. Телефон (097) 111-39-96.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки, які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію.

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