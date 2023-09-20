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Кубок Дружби з футболу: як зіграли команди з Тарутино та Сарати

Кубок Дружби з футболу: як зіграли команди з Тарутино та Сарати

9 вересня, у День фізкультури та спорту, відновилося друге коло «Кубка Дружби» — Кубок Одеської області серед юнаків 2007-2008 років народження.

Збірна 15-16-річних вихованців Тарутинської спортшколи зустрілася з ровесниками із Саратської ДЮСШ, в якій грають хлопчаки із села Зоря Саратської громади.

На рахунку вихованців відомого на Одещині футболіста, а нині тренера Сергія Златова – 24 очки після 8 ігор. У травні тарутинці вже програвали зарянцям із рахунком 2:7. Звітна гра проходила під диктування гостей і цього разу.

Вже на 10-й хвилині гості зі штрафного, який чітко виконав Максим Владов відкрили рахунок. Були гольові моменти і у наших футболістів — Владислав Карабаджак виходив двічі на «побачення» із воротарем зорянців, але безуспішно. Перший тайм закінчився із рахунком 0:4.

Футбол. Тарутинська громада

У перерві Сергій Златов змінив половину команди, випустивши «молодших», і гра набула більш нічийного характеру. На 55-й хвилині відзначився Влад Драганов із Серпневого, забивши перший та єдиний гол тарутинців у цій зустрічі. А під завісу гості провели у ворота господарів п’ятий м’яч. Тарутинці зазнали поразки з рахунком 1:5. Але впевнений, що головні перемоги мають попереду.

Віктор Таганський

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