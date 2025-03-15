Щоб задовольнити попит на графіт, у найближчому десятилітті у світі планують запустити 97 графітових шахт середнього розміру. США вже визначили його як одну із ключових складових акумуляторів, яким загрожує збій постачання. Також графіт до списку критичної сировини включила і Європейська комісія.

Тож український графіт, зокрема савранський, стане альтернативою іноземному.

Українське родовище графіту – у десятці світових виробників

Зараз відомі шість графітових родовищ, з яких до кінця 2024-го експлуатувалося лише одне – Заваллівське, що на Кіровоградщині.

За даними компанії з Великої Британії Industrial Minerals, «заваллівці» входили у першу десятку серед світових виробників природного графіту.

Потужний потенціал криється в надрах Зарічної ділянки Заваллівського родовища, розташованої неподалік сіл Осички та Козацьке Савранської громади.

Родовище Графіт-Зарічний фактично підготовлене до промислової експлуатації. Резерви графіту тут складають більше 300 тисяч тонн.

Необхідний дозвіл на видобуток руди терміном на 20 років отримала компанія BGV Group Management, яка в межах власного проєкту планує вивести Україну в світові лідери з постачання сферинізованого графіту для сучасного батарейного виробництва Європи та США.

Вартість проєкту – приблизно 400 мільйонів доларів, включно з будівництвом гірничозбагачувального комбінату та заводу зі сферонізації й виготовлення високоочищеного графіту.

Тож графітове родовище Савранщини дає великі перспективи для соціально-економічного розвитку громади.

Починаючи з 2019-го, інвестори вели перемовини з місцевою владою про розробку кар’єру. За їхніми словами, загальні інвестиції у проєкт «Графіт-Зарічна» мали скласти 25 мільйонів євро. Підприємство з видобутку та збагачення графіту зі створенням 250 нових робочих місць планується зареєструвати на території Савранської громади. Орієнтовні надходження до державного бюджету – 30 мільйонів гривень на рік. З них 10-12 мільйонів залишаться на розвиток Савранщини. Час реалізації проєкту – 20-25 років.

Окрім цього, фірма обіцяє профінансувати археологічні дослідження пам’ятників історії, зокрема скіфських курганів та виявлених давніх поселень.

Чому місцеві жителі були проти?

Щоправда, навесні 2021-го місцеві жителі виступили проти розробки графітового кар’єру на своїх землях.

Задля пошуку компромісу у цьому протистоянні в Одеській держадміністрації була створена спеціальна робоча група. Її засідання відбулося безпосередньо на місці майбутнього родовища, неподалік Козацького, де бурхливо обговорювалися питання екологічної безпеки навколишнього середовища, насамперед підвищення рівня радіаційного фону та зниження рівня підземних вод внаслідок розробки кар’єру.

На побоювання місцевих жителів, зокрема і стосовно того, що ці роботи призведуть до посухи, гірники надали аргументовані відповіді. Дослідження незалежних фахівців підтвердили, що територія абсолютно безпечна відносно радіаційного фону. Говорилося про ймовірність виготовлення у Саврані літій-іонних акумуляторів тощо.

Також гірники стверджували, що шкоди довкіллю і населенню можуть завдати не графітний кар’єр, а розконсервація золотоносної шахти «Майська» або продовження робіт на стратегічному геологічному об’єкті «Квітка».

Чи є на Савранщині золото?

Золоте родовище почали розробляти в 1993-му, після того як геологи, розвідуючи в околицях Саврані нікель, знайшли ознаки золотоносної руди.

Одне з родовищ – Майське, що ташується на 252 гектарах, нараховує 12 скупчень руди (рудних тіл), в яких міститься не менше 150 тонн золота. Інша ділянка – Квітківська – становить 668,6 гектара. Там ташуються 25 свердловин, з яких можна добути 0,1-14,7 грама золота на тонну руди.

Загалом золоторудний потенціал України становить понад три тисячі тонн благородного металу. Експертною комісією з моніторингу ресурсної бази рудних, нерудних і твердих горючих корисних копалин Савранське рудне поле (СаРП) нараховано 11 золоторудних об’єктів різного ступеню вивчення. Це родовище Майське та рудопрояви Квітка, Капустянський, Чемерпільський, Могильнянський, Бакшанський», Савранський, Полянецький, Неділківський, Богданівський і Заваллівський. Найбільш вивчені – Майське та Квітка. Їх внесено до Інвестиційного атласу надрокористувача.

Загальний ресурсний потенціал золота СаРП оцінено у понад 470 тонн.

Геологічна інформація

Золотоносну ділянку виявили на Савранщині у 1991 році під час проведення прогнозно-геологічних робіт на уран. У 1991-1993 роках у її межах було виконан пошуково-оцінювальні роботи, а у 1994-2000 роках проводилась гірничо-бурова розвідка, яка через відсутність фінансування не була завершена.

Були пробурені 177 оцінювальних і розвідувальних та 40 гідрогеологічних свердловин. Шахтний стовбур промислового перетину сягнув глибини 204 метри. На даний час він перебуває в стані мокрої консервації.

Середньозважений вміст золота в блоках – 3,4 грама на тонну.

Наприкінці 2020-го Державна служба геології та надр України оголосила про продаж прав на видобуток золота на півночі Одещини. Золотоносні ділянки пропонуються для розробки терміном на п’ять років.

Також в Савранському рудному полі є ознаки вольфрамового зруденіння, що додає оптимізму виявити ціле родовище цього хімічного елементу.

Донедавна в геологічних довідниках стверджувалось, що надра області зберігають у собі лише нерудні матеріали: щебінь, пісок, вапняк, будівельний камінь. Однак вчені-геологи області стверджують, що підземні комори буквально набиті й іншими корисними копалинами.

А що думає місцева влада?

Як стверджує виконувач обов’язків Савранського селищного голови Олег Жирун, на сьогодні офіційно розробляється лише Вільшанський гранітний кар’єр. А про перспективи видобутку графіту та золота йому невідомо.

Довідка «ОЖ»

Сфера використання графіту – ядерна енергетика, аерокосмічна галузь, машинобудування, металургія, акумулятори, медицина, виробництво синтетичних алмазів, виготовлення олівців.

Цифра

До 2027-го світовий ринок графіту має сягнути 21,6 мільярда доларів, а до 2030-го, за прогнозами фахівців, попит на нього зросте увосьмеро.

На два кубометри породи, добутої з «Майської», припадало вісім грамів золота.

Для порівняння: світова практика розробки родовища золота починається за наявності трьох грамів дорогоцінного металу в кубометрі руди.

Цікаво

Який злиток подарували Кучмі?

У 1998-му президент Леонід Кучма отримав у подарунок один із перших золотих злитків, які «видобули» на Савранщині. Та кажуть, що савранського золота у злитку було не більше ніж двадцять п’ять відсотків. Решту додали з інших родовищ.

Також міфічною виявилась інформація, що савранське золото добуватиме якась американська корпорація.

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