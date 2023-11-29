Коммуналка, медицина, проезд и налоги: какие льготы и выплаты доступны участникам боевых действий

Кто может получить право на статус и льготы?

Статус участника боевых действий (УБД) могут получить военнослужащие ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы и Военной прокуратуры Украины. А также: полицейские, добровольцы, сотрудники Государственной фискальной службы, входившие в состав подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО, сотрудники Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы и ГСЧС.

Чтобы получить статус УБД, нужно иметь опыт выполнения боевых задач. Количество дней, проведенных в зоне боевых действий, значения при этом не имеет. Бойцам доступны два механизма:

Обратиться к командиру воинской части, после чего запрос рассмотрит государственная комиссия, в ведении которой находится подразделение.

Обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. В этом случае следует представить выписку или копию документа, подтверждающего выполнение боевого задания. Необходимыми свидетельствами могут быть: боевое донесение, журнал боевых действий, вахтенный журнал, полетный лист, материалы специального должностного расследования по факту ранения, увечья или контузии. Кроме того, потребуется справка об участии бойца в мероприятиях по обеспечению обороны.

В дальнейшем, для получения льгот, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участник боевых действий должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с двумя заявлениями:

о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

о предоставлении льгот.

Коммунальные услуги и жилье

В Украине участники боевых действий имеют льготы на оплату коммунальных услуг, которые выражаются в следующем:

скидку 75% на квартплату;

скидку 75% на оплату коммунальных услуг и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;

скидку 75% на стоимость топлива, в том числе жидкого, при отсутствии центрального отопления;

первоочередное обеспечение жильем, участком под жилищное строительство, садоводство и огородничество, первоочередной ремонт дома или квартиры. При этом, если участник боевых действий имеет ранение, он обеспечивается жильем в течение двух лет после постановки на квартирный учет;

ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дома, дворовых построек, дачных домиков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное вступление в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации стоянок для транспорта, в садоводческие общества;

внеочередную установку квартирных телефонов. При этом участник боевых действий оплачивает 20% от стоимости основных и 50% — от дополнительных работ, а абонентская плата начисляется со скидкой 50%.

Здравоохранение и социальные услуги

Участники боевых действий имеют льготы на медицинские услуги, которые выражаются в следующем:

бесплатные лекарства , иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецепту;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (не из драгоценных металлов);

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию такого лечения;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов, а также первоочередную госпитализацию и обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;

внеочередное предоставление социальных услуг по уходу или компенсацию расходов, связанных с социальным обслуживанием.

Транспорт

Закон также предусматривает льготы участникам боевых действий на проезд в общественном транспорте:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте, а также автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

бесплатный проезд железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автотранспортом раз в два года туда и обратно или раз в год со скидкой 50%;

бесплатный электронный билет в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Налоги и выплаты

Помимо льгот по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством, участникам боевых действий предоставляются также дополнительные выплаты:

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы;

25% прибавки к ежемесячному пожизненному денежному содержанию, пенсии или государственной социальной помощи в случае потери трудоспособности.

Отдых и образование детей

Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрены льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий.

Дети ветеранов имеют первоочередное право на зачисление в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения, а также оздоровительные лагеря.

При получении высшего, профтехнического и профессионального высшего образования участники боевых действий и их дети могут перевестись на бюджетную форму обучения, бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитиях. А при отсутствии задолженности — получать социальную стипендию.



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