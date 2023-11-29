Похолодання призведе до відключень світла: подробиці

Про це на брифінгу повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, уникнути таких відключень світла можна за допомогою ощадливого споживання.

Харченко розказав, що внаслідок російської агресії знищено, захоплено чи пошкоджено 50% генерації, що була до війни. Зокрема – 70% вугільної генерації, що працює як маневрова: покриває споживання у пікові періоди.

Окрім того, Харченко роз’яснив, що при температурі -8°C, за оцінками енергетиків, не буде чим перекривати дефіцит. Європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською.

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Тому, на його думку, настане момент, коли треба буде обмежувати споживання у пікові години: між 8:00 та 10:00 або 17:00 та 21:00. Тобто, якщо будуть обмеження споживання, то триватимуть вони 2-3 години.

За підрахунками енергетиків, при зниженні температури на 1 градус попит на електрику зростає приблизно на 200 МВт — це один енергоблок теплоелектростанції.

Тому Харченко наголошує, що економічне використання електроенергії в побуті дозволить енергосистемі впоратися із дефіцитом без відключень.

В Україні є близько мільйона квартир у багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі економлять 3-4 кВт — це вже дуже помітний результат для енергосистеми, —

сказав експерт.

Також він додав, що можливості обмежити споживання електрики бізнесом уже вичерпані: всі великі споживачі, які можуть проводити ремонти взимку, пішли у ремонти, а ті, хто міг обмежити споживання — уже зробив це.