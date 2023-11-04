Хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутках?

Чи доступні одеські маршрутки для людей в інвалідному візку: результати перевірки В Одесі було ініційовано перевірку маршрутних автобусів на можливість доступу та перевезення людей з інвалідністю. Безбар’єрність та доступність громадських місць та транспорту – одне з гострих питань на сьогоднішній день. Лише за перший рік повномасштабної війни понад 45 тисяч українців отримали групу інвалідності. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Які пільги належаться ветеранам військової служби? Раніше «Одеське життя» розповідало, хто може набути статусу ветерана військової служби і як це зробити. Продовжуємо тему. І сьогодні ми дізнаємось, які пільги надаються ветеранам військової служби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ