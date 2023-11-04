Новини Одеси та Одеської області

Хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутках?

Хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутках?

В Україні є категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд, тобто ці люди можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом: трамваєм, тролейбусом, автобусом чи маршруткою. Спроби проїхати безкоштовно у маршрутці часто призводять до конфліктних ситуацій, хоча за законом вони мають рацію. Хто має таке право?

В Україні мають право на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі такі пільговики:

  • учасники бойових дій і особи, прирівняні до них;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни і особи, прирівняні до них;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни;
  • батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або зник безвісти під час проходження військової служби;
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту;
  • Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ і співробітники прокуратури;
  • поліцейські та працівники СБУ під час виконання своїх обов’язків;
  • реабілітовані особи, які зазнали інвалідності внаслідок репресій;
  •  особи з інвалідністю першої та другої груп; діти з інвалідністю; один супроводжувач осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, що належать до другої категорії;
  • діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою на ЧАЕС;
  • діти з багатодітних сімей;
  • діти віком до шести років (без заняття окремого місця для сидіння).

ВАЖЛИВО! На компенсацію пільгового проїзду гроші виділяються із місцевого бюджету. Проте місцева влада не завжди закладає до бюджету необхідні суми з цією метою. Тому водії маршруток так неохоче перевозять або взагалі відмовляють у безоплатному проїзді людям з інвалідністю та іншим пільговикам.

Читайте також: Чи доступні одеські маршрутки для людей в інвалідному візку: результати перевірки.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати