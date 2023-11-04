Хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутках?

В Україні є категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд, тобто ці люди можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом: трамваєм, тролейбусом, автобусом чи маршруткою. Спроби проїхати безкоштовно у маршрутці часто призводять до конфліктних ситуацій, хоча за законом вони мають рацію. Хто має таке право?
В Україні мають право на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі такі пільговики:
- учасники бойових дій і особи, прирівняні до них;
- особи з інвалідністю внаслідок війни і особи, прирівняні до них;
- військовослужбовці строкової служби;
- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни;
- батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або зник безвісти під час проходження військової служби;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту;
- Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ і співробітники прокуратури;
- поліцейські та працівники СБУ під час виконання своїх обов’язків;
- реабілітовані особи, які зазнали інвалідності внаслідок репресій;
- особи з інвалідністю першої та другої груп; діти з інвалідністю; один супроводжувач осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС, що належать до другої категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою на ЧАЕС;
- діти з багатодітних сімей;
- діти віком до шести років (без заняття окремого місця для сидіння).
ВАЖЛИВО! На компенсацію пільгового проїзду гроші виділяються із місцевого бюджету. Проте місцева влада не завжди закладає до бюджету необхідні суми з цією метою. Тому водії маршруток так неохоче перевозять або взагалі відмовляють у безоплатному проїзді людям з інвалідністю та іншим пільговикам.
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