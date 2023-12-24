Коли в Одесі з’явилося перше масонське товариство

Якраз у той час, коли відкрилася ложа «Понт Евксинський», в Одесі почався розквіт масонського руху, а ця ложа стала однією з найбільших і найчисленніших у всій імперії. До неї входили понад 180 осіб, або, як вони називали самі себе, «братів». Щоб отримати масонський ступінь, потрібно було пройти всі сходинки службових сходів: від учня і підмайстра до майстра. Коли в члени ложі приймали нового «брата», збори проходили в суворій таємниці. До речі, охочих бути посвяченими в таємниці масонства в Одесі виявилося чимало.

Хто з одеситів перебував у масонській ложі

Масонами були багато засновників і архітекторів Одеси, і під час будівництва будівель вони залишали для нащадків таємні знаки – символи й атрибути масонства. До нинішніх часів збереглися не всі будівлі, але якщо уважно придивитися, то можна без зусиль виявити символіку масонства на найстаріших будинках у місті.

Символіка масонів говорить сама за себе, але найпікантніше те, що основними її символами були серп і молот. Крім того, масони використовували циркуль і косинець, п’ятикутну зірку і «всевидюче око». Також у масонській архітектурі можна побачити меч, бойову сокиру, корону, ключ, ліхтар, хрест, петлю, драбину і птахів – орла і пелікана.

Масонські ложі, як і інші таємні товариства, були заборонені. Під час зібрань влада влаштовувала обшуки і облави, але у членів ложі завжди був готовий шлях до відступу. Приміщення, де проводили збори, мали вихід у катакомби, тому учасникам таємного товариства завжди вдавалося сховатися.

Серед відомих одеситів масонами були: Йосип де Рібас, інженер Франц де Волан, негоціанти Маврокордато, Маразлі, Раллі, Родоканакі, а також знаменитий архітектор Олександр Бернардацці.

Джерела: proza.ru, 048.ua