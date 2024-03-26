Новини Одеси та Одеської області

Бернардацці: його архітектурні шедеври прикрашають Одесу нарівні зі світовими столицями

Бернардацці: його архітектурні шедеври прикрашають Одесу нарівні зі світовими столицями

Олександр Бернардацці — ім’я, без якого неможливо уявити архітектурне обличчя Одеси. Його талант і майстерність подарували місту такі шедеври, як Оперний театр, Нова біржа і Масонський будинок.

Нащадок швейцарських майстрів, Бернардацці народився в П’ятигорську 1831 року. Здобувши освіту в Санкт-Петербурзі, він почав свою кар’єру в Кишиневі, де обіймав посаду міського архітектора. Після російсько-турецької війни Бернардацці переїхав до Одеси, ставши її головним зодчим.

Його талант проявився в численних проектах: від нагляду за будівництвом залізничного вокзалу до зведення Оперного театру і Реформаторської церкви. Бернардацці допрацював проект Нової біржі, перетворивши її на архітектурний шедевр. Не можна не відзначити і його внесок у створення Масонського будинку, клініки медінституту, готелю «Брістоль» і багатьох інших будівель.

Будучи чуйним до запитів суспільства, Бернардацці брався за проєкти різного масштабу — від скромних флігелів до розкішних прибуткових будинків. Він не робив різниці між замовниками, залишаючи свій неповторний слід у вигляді міста.

1897 року Бернардацці повернувся до Кишинева, де до кінця життя проєктував будівлі по всій Бессарабії, Криму, Одесі та Херсонській губернії. Його останнім творінням в Одесі став будинок Кравченка на Садиківській вулиці, побудований 1907 року.

24 серпня 1907 року зодчий помер у Фастові, але, згідно з його заповітом, був похований у Кишиневі.

Олександр Бернардацці — ім’я, нерозривно пов’язане з архітектурним виглядом Одеси. Його талант, працьовитість і чуйність до стилю залишили місту багату спадщину, що прикрашає його вулиці й донині.

Джерела: odessa-memory.info, Вікіпедія

Читайте також:

Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk