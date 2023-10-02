Кіт-астроном і старий дворик-експонат: сім миттєвостей одеського тижня (фото дня)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 25 вересня по 1 жовтня?

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25 вересня

Після ракетно-безпілотних кошмарів, якими рашисти «обдарували» Одесу 25 вересня, око немов само по собі вишукує на вулиці хоч якусь позитивну «картинку». І таки знаходить. Поки знаходимо – живемо…

26 вересня

Одеський вересень продовжує дивувати: щось переплутав, і вирішив, що він – квітень чи травень. З цим квітучим вересневим каштаном ми зустрілися у Валіховському провулку.

27 вересня

Ліхтар на Соборній площі… Зламаний під час «чергового» рашистського прильоту по Одесі, згорблений, але все ще живий…

28 вересня

Кінець вересня… Одеські клумби вважають, що ще літо.

29 вересня

Одеський Міський сад… Острівець позитиву під час війни, де історія і сучасність поєднались, аби дарувати надію і радість.

30 вересня

Цей красень-кіт проживає в центрі міста. Його створив одеський «залізний майстер» Кирило Максименко. У вченого кота є своя особлива історія, як і у кожної скульптури Кирила… Одесити, що мешкають поруч, вважають котика своїм залізним талісманом.

1 жовтня

Якщо ви подумали, що це – куточок звичайного одеського старого дворику то помиляєтесь. Бо це – «живий» експонат! Де знаходиться? А ви ще не здогадались?

Фото авторки