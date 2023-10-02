Кот-астроном и старый дворик-экспонат: семь мгновений одесской недели (фото дня)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 сентября по 1 октября?

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25 сентября

После ракетно-беспилотных кошмаров, которыми рашисты «одарили» Одессу 25 сентября, глаз словно сам по себе выискивает на улице хоть какую-то положительную «картинку». И находит. Пока находим – живем…

26 сентября

Одесский сентябрь продолжает удивлять: что-то перепутал и решил, что он – апрель или май. С этим цветущим сентябрьским каштаном мы встретились в Валиховском переулке.

27 сентября

Фонарь на Соборной площади… Сломанный во время «очередного» рашистского прилета по Одессе, сгорбленный, но все еще живой…

28 сентября

Конец сентября… Одесские клумбы решили, что еще лето.

29 сентября

Одесский Городской сад… Островок позитива во время войны, где история и современность соединились, чтобы дарить надежду и радость.

30 сентября

Этот красавец-кот (да еще астроном-ученый) проживает в центре города. Его создал одесский «железный мастер» Кирилл Максименко. У ученого кота есть своя особая история, как и у каждой скульптуры Кирилла… Одесситы, живущие рядом, считают котика своим железным талисманом.

1 октября

Если вы подумали, что это – уголок обычного одесского старого дворика, то ошибаетесь. Потому что это – «живой» экспонат! Где находится? А вы еще не догадались?

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