Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поселился кот-астроном с телескопом

В Одессе поселился кот-астроном с телескопом

В Одессе поселился Кот-астроном. Он изучает небо с помощью телескопа, уселся себе в уголочке на пересечении двух исторических улиц — Жуковского и Александровского проспекта. Кот при деле — ни на кого внимания не обращает, занят исключительно профессиональным интересом.

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Выполнен ушастик из металла. Создал его железных дел мастер Кирилл Максименко. Как рассказал Кирилл «Одесской жизни», на создание прикольного Кота-астронома, как и на другие скульптуры мастера, пошел металлический утиль. Голова ученого кота создана из бензобака мотоцикла Иж, туловище — из бака мотоцикла МТ-10. Что касается телескопа, то, как рассказал Максим, он скручен из листового металла.

Впрочем, приглядитесь: туфли на Коте-астрономе — не металлические, а самые настоящие, правда, «виды повидавшие».

Кирилл добавил, что телескоп Кота-астронома будет светиться, кроме того, у нового кошачьего арт-объекта появится и общая подсветка.

О работах нашего железных дел мастера мы сообщали не раз. Кстати, напомним, многие предыдущие прикольные существа Кирилла Максименко имеют особенность перемещаться по городу, они очень любят менять прописку.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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