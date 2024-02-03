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КІНОВІКЕНД: 6 фільмів про часові петлі, схожих на «День бабака»

КІНОВІКЕНД: 6 фільмів про часові петлі, схожих на «День бабака»

Настав лютий, а отже є чудовий привід передивитися «День бабака». Якщо любите фільми, де герої потрапляють у пастку часу і повинні раз по раз проживати один і той самий період, то ознайомтеся з нашою добіркою. Б’ємося об заклад, що ви точно не бачили всі ці фільми? А якщо й бачили, то завжди можна шість разів переглянути пригоди Філа Коннорса і бабака.

Десь у часі

  • Рік: 2018
  • Тривалість: 82 хвилини
  • У ролях: Джино Ентоні Песі, Брінна Келлі

Таксист Гарріс раз по раз підбирає одну й ту саму пасажирку посеред безлюдної траси. Щоразу вона безслідно зникає просто з заднього сидіння, перш ніж Гарріс встигає її висадити. Щоразу він про неї забуває, поки в якийсь момент випадково не називає на ім’я — Пенні. Тоді вона зізнається, що ця їхня поїздка повторювалася раніше щонайменше сотню разів. Чи зможуть Гарріс і Пенні зрозуміти, чому вони застрягли в цьому таксі? І, головне, куди вони їдуть?

Что посмотреть вечером? Фильм "Где-то во времени"

Кадр з фільму «Десь у часі»

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Початковий код

  • Рік: 2011
  • Тривалість: 83 хвилини
  • У ролях: Джейк Джилленхол, Мішель Монаган, Віра Фарміга, Джеффрі Райт

Колтер Стівенс не розуміє, як він опинився на поїзді, що їде в Чикаго. Ба більше — він перебуває в чужому тілі. Ситуація більш ніж лякає, але незабаром вона переростає в катастрофу — поїзд вибухає. Колтер гине… щоб знову прокинутися в цьому ж поїзді, тільки на вісім хвилин раніше. Чоловік з’ясовує, що він став учасником військової програми «Початковий код», яка дає змогу потрапити у свідомість людини за вісім хвилин до її смерті. Завдання Колтера — знайти того, хто підірвав поїзд, щоб запобігти наступному теракту. У його розпорядженні є практично нескінченні запаси часу по 8 хвилин. Або ж кількість спроб все-таки обмежена?

Что посмотреть вечером? Фильм "Исходный код"

Кадр з фільму «Початковий код»

Біжи, Лоло, Біжи

  • Рік: 1998
  • Тривалість: 81 хвилина
  • У ролях: Франка Потенте, Моріц Бляйбтрой

Лола отримує дзвінок від свого хлопця Манні, який опинився в небезпечній ситуації: він мав віддати 100 тисяч марок своєму босові, але поки їхав на зустріч, то просто забув пакунок із грошима у вагоні метро. Тож тепер Лолі треба бігти щосили, аби врятувати свого бовдура-хлопця. На це в дівчини є лише 20 хвилин. Але що станеться, коли час спливе? Чи можна спробувати спочатку, щоб цього разу бігти іншою стежкою?

Что посмотреть вечером? Фильм "Беги, Лола, беги"

Кадр з фільму «Біжи, Лоло, біжи»

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Зависнути в Палм-Спрінгз

  • Рік: 2020
  • Тривалість: 90 хвилин
  • У ролях: Енді Семберг, Крістін Міліоті

Найлз та Сара — гості на весіллі, яке має відбутися 9 листопада в Палм-Спрінгз, Каліфорнія. Вони знайомляться, поступово зближуються, але якоїсь миті Сара слідує за Найлзом у таємничу печеру, хоча хлопець просив її не ходити за ним. Прокинувшись, Сара розуміє, що знову проживає 9 листопада. Найлз зізнається, що застряг на цьому весіллі ще раніше, і ось тепер випадково затягнув за собою мимовільну попутницю. Що тепер робити? Чи можна насолоджуватися життям у петлі часу, якщо у тебе при цьому чудова компанія?

Что посмотреть вечером? Фильм "Зависнуть в Палм-Спрингз"

Кадр з фільму «Зависнути в Палм-Спрінгз»

Мила зустріч

  • Рік: 2020
  • Тривалість: 89 хвилин
  • У ролях: Кейлі Куоко, Піт Девідсон

Гері знайомиться з Шейлою в барі, після чого молоді люди мило спілкуються, випивають, гуляють вечірніми вулицями. Здавалося б, у них майже ідеальне побачення! Ось тільки відбувається воно не вперше. Секрет його ідеальності в тому, що Шейла постійно повертається в часі, щоб знову прожити приємний вечір із Гері. Попутно вона ще виправляє якісь недоліки, щоб зробити це побачення ще більш ідеальним. Ось тільки чи сподобається це хлопцеві, коли він дізнається правду? І чому Шейла воліє застрягти в минулому замість того, щоб рухатися вперед?

Что посмотреть вечером? Фильм "Милая встреча"

Кадр з фільму «Мила зустріч»

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На межі майбутнього

  • Рік: 2014
  • Тривалість: 113 хвилин
  • У ролях: Том Круз, Емілі Блант

Майор Вільям Кейдж отримує завдання вирушити в зону бойових дій, де йде бій з інопланетною расою міміків. Але хоч Кейдж і служить в армії, він — піарник, військовий з нього ніякий. Тому смерть наздоганяє його в першій же атаці. Але оскільки під час бою на Кейджа потрапила крапля інопланетної крові, то його затягує в часову петлю. Тепер він щоразу прокидається вранці перед боєм, тим чи іншим способом гине, прокидається — і так по колу. Вірить йому лише сержантка Ріта Вратаскі, яка теж могла повертатися в часі, але тепер втратила цю здібність. Чи вдасться об’єднати вміння Кейджа з досвідом і силою Ріти, щоб зупинити війну?

Что посмотреть вечером? Фильм "Грань будущего"

Кадр з фільму «На межі майбутнього»

Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

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