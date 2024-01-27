КІНО НА ВИХІДНІ: 6 культових фільмів, які провалилися в прокаті

Зазвичай у подібних добірках гучних комерційних провалів, які в підсумку набули культового статусу, обов’язково присутні «Той, хто біжить по лезу», «Бійцівський клуб» і «Донні Дарко». Це найяскравіші приклади того, що фільми знайшли свого відданого глядача лише після випуску на відеокасетах. Але є ще кілька менш очевидних претендентів.

Хранитель часу (2011)

Жанр: пригоди, драма, сімейний

пригоди, драма, сімейний Тривалість: 126 хвилин

126 хвилин Режисер: Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе У ролях: Ейса Баттерфілд, Хлоя Грейс Морец, Бен Кінґслі, Саша Барон-Коен, Джуд Лоу

Бюджет: $150-170 мільйонів

$150-170 мільйонів Касові збори: $185,8 мільйонів

Париж, 1931 рік. Г’юґо Кабре — сирота, який стежить за справною роботою вокзального годинника. У вільний від роботи час він намагається полагодити автоматичну ляльку, що дісталася йому від батька. Раптом там є таємне послання? І, як з’ясувалося, механізм дійсно таїв у собі загадку. Тільки ось пов’язана вона з дядечком Жоржем, власником іграшкової крамниці. Що приховує цей похмурий старий? І до чого тут одноокий Місяць, який намалювала лялька?

Кінець нульових і початок десятих років — період повальної моди на 3D-фільми. Спробувати себе в цій техніці захотів і Мартін Скорсезе. Режисер «Таксиста» і «Скаженого бика» зняв напрочуд добрий і зворушливий фільм про мрію, який не тільки сподобався глядачам, а й викликав захват кінокритиків. Одна лише проблема — він катастрофічно не вписався в бюджет, ставши для студії фінансовим розчаруванням. Проте «Хранитель часу» постійно зустрічається в різних кінодобірках з рекомендацією обов’язково його подивитися. Наприклад, у нашій!

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Еквілібріум (2002)

Жанр : бойовик, драма, антиутопія, наукова фантастика

: бойовик, драма, антиутопія, наукова фантастика Тривалість: 107 хвилин

107 хвилин Режисер: Курт Віммер

Курт Віммер У ролях: Крістіан Бейл, Емілі Вотсон, Шон Бін

Крістіан Бейл, Емілі Вотсон, Шон Бін Бюджет: $20 мільйонів

$20 мільйонів Касові збори: $5.3 мільйона

Третя Світова Війна мало не знищила людство, тож суспільство майбутнього вирішило позбутися кореня всіх конфліктів — емоцій. Щоб їх придушити, люди щодня приймають «Прозіум». Емоційні злочинці підлягають страті, а мистецтво визнано небезпечним і знищується кліриками. Джон Престон — один із найкращих кліриків, але, пропустивши одну дозу «Прозіуму», він починає відчувати цілий спектр емоцій. Що обрати — повернутися до зрозумілого і простого існування чи наважитися відчувати, а отже — боротися проти системи?

«Еквілібріум» немов зняли за всіма літературними антиутопіями одразу, а його стилістика дуже нагадує «Матрицю», що вийшла за кілька років до цього. Не дивно, що любителі соціальної фантастики поставили фільм на почесну полицю. А ще ви точно зустрінете «Еквілібріум» у всіх добірках «Найепічніші смерті Шона Біна в кіно».

Трон (1982)

Жанр: наукова фантастика

наукова фантастика Тривалість: 96 хвилин

96 хвилин Режисер: Стівен Лісбергер

Стівен Лісбергер У ролях: Джефф Бріджес, Брюс Бокслейтнер, Девід Ворнер, Сінді Морган

Джефф Бріджес, Брюс Бокслейтнер, Девід Ворнер, Сінді Морган Бюджет: $17 мільйонів

$17 мільйонів Касові збори: $50 мільйонів

Кевін Флінн — програміст відеоігор, який унаслідок корпоративних інтриг опиняється у віртуальній реальності. Світ, у який він потрапив, населяють розумні програми, які борються за своє існування проти влади диктатора. І якщо Флінн хочеться вибратися, то має їм допомогти. Чи зможе людина знайти собі союзників серед програм?

«Трон» завжди лаяли за дещо примітивний сюжет, але головна його перевага була в іншому — це один із перших фільмів, який доповнювався комп’ютерною графікою. І для свого часу вона мала незвичний і креативний вигляд! Здавалося б, нагородіть авторів за такі спецефекти, дайте їм заслужений Оскар! Але в підсумку фільм навіть не отримав номінації: академіки вважали це шахрайством, яке і близько не стоїть поруч із практичними ефектами. Зате незабаром у «Трону» з’явилися фанати, які оцінили новаторську графіку, музику і костюми.

Щось (1982)

Жанр: жахи, наукова фантастика

жахи, наукова фантастика Тривалість: 109 хвилин

109 хвилин Режисер: Джон Карпентер

Джон Карпентер У ролях: Курт Рассел

Курт Рассел Бюджет: $15 мільйонів

$15 мільйонів Касові збори: $19.6 мільйонів

Полярники з американської дослідницької станції знаходять вмерзлий у льодовик космічний корабель. Він вочевидь перебуває тут уже багато століть (якщо не більше), тож ніхто не розраховує знайти там що-небудь живе. Однак, щось, здатне вбивати і неймовірно добре маскуватися, там все-таки є. Чи вдасться людям пережити візит прибульця?

Однією з головних причин провалу «Щось» називають близьке сусідство в прокаті з сімейним фільмом Стівена Спілберга «Іншопланетянин». Тож не дивно, що милий прибулець сподобався глядачам більше за кровожерливого. Однак «Щось», готове зжерти ваших сусідів, колег і собаку, а потім ще й відкусити руку по лікоть, теж знайшло своїх палких шанувальників. Фільм постійно згадується серед найкращих фільмів жахів.

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Лабіринт (1986)

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний

пригоди, сімейний Тривалість: 101 хвилина

101 хвилина Режисер: Джим Генсон

Джим Генсон У ролях: Девід Бові, Дженніфер Коннеллі

Девід Бові, Дженніфер Коннеллі Бюджет: $25 мільйонів

$25 мільйонів Касові збори: $34 мільйони

Найменше Сара хоче сидіти з молодшим братом Тобі! Не зумівши впоратися з плачем малюка, дівчинка побажала, щоб його забрав король гоблінів. Побажала і одразу ж пошкодувала, адже він дійсно забрав братика у своє королівство. Тепер у Сари є всього 13 годин, щоб пройти лабіринт з випробуваннями і врятувати Тобі.

Головні дітища Джима Генсона — лялькові телепередачі «Вулиця Сезам» і «Маппет-шоу», тому він сподівався, що зможе створити новий хіт, де актори гратимуть разом із ляльками. Тільки ось критики не оцінили отриману кінострічку, вважаючи її занадто страшною для дітей, занадто нудною і позбавленою смаку для дорослих. Але саме за цю кітчевість «Лабіринт» і полюбили фанати Девіда Бові. Крім своєї музики, він прославився частою зміною сценічних образів. Тож король гоблінів Джарет ідеально вписався в низку персонажів співака.

Планета скарбів (2002)

Жанр: фантастика, пригоди, сімейний

фантастика, пригоди, сімейний Тривалість: 95 хвилин

95 хвилин Студія: Дісней

Дісней Бюджет: $140 мільйонів

$140 мільйонів Касові збори: $109,6 мільйонів

До Джима Гокінса потрапляє голограма з координатами легендарної планети, де космічний пірат Флінт сховав свої скарби. Тепер хлопцю доведеться вирушити на пошуки, космічна каравела вже готова вирушати! Але чи можна довіряти команді? Особливо коку-кіборгу Джону Сільверу?

Здавалося б, якщо перенести захопливий світ Роберта Льюїса Стівенсона в космос, то це буде гарантованим хітом! Але на початку нульових класична мальована анімація вмирала і не була більше цікава глядачеві. Роком раніше вийшов «Шрек» — самоіронічний, з чорним гумором, зроблений у 3D. Після «Планети скарбів» студія «Дісней» випустила лише три мальованих мультфільми, а потім повністю перейшла на 3D. Багато фанатів досі вважають, що «Планети» недооцінена своїми ж творцями перлина.