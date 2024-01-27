Новини Одеси та Одеської області

КІНО НА ВИХІДНІ: 6 культових фільмів, які провалилися в прокаті

КІНО НА ВИХІДНІ: 6 культових фільмів, які провалилися в прокаті

У більшості випадків, якщо фільм показав сумнівні збори, то це свідчить про його сумнівну ж якість. А буває, що кінострічка спочатку тоне, приносить творцям безліч збитків, але через деякий час спливає, обзаводиться натовпом шанувальників, ще й грошей примудряється заробити.

Зазвичай у подібних добірках гучних комерційних провалів, які в підсумку набули культового статусу, обов’язково присутні «Той, хто біжить по лезу», «Бійцівський клуб» і «Донні Дарко». Це найяскравіші приклади того, що фільми знайшли свого відданого глядача лише після випуску на відеокасетах. Але є ще кілька менш очевидних претендентів.

Хранитель часу (2011)

  • Жанр: пригоди, драма, сімейний
  • Тривалість: 126 хвилин
  • Режисер: Мартін Скорсезе
  • У ролях: Ейса Баттерфілд, Хлоя Грейс Морец, Бен Кінґслі, Саша Барон-Коен, Джуд Лоу
  • Бюджет: $150-170 мільйонів
  • Касові збори: $185,8 мільйонів

Париж, 1931 рік. Г’юґо Кабре — сирота, який стежить за справною роботою вокзального годинника. У вільний від роботи час він намагається полагодити автоматичну ляльку, що дісталася йому від батька. Раптом там є таємне послання? І, як з’ясувалося, механізм дійсно таїв у собі загадку. Тільки ось пов’язана вона з дядечком Жоржем, власником іграшкової крамниці. Що приховує цей похмурий старий? І до чого тут одноокий Місяць, який намалювала лялька?

Кінець нульових і початок десятих років — період повальної моди на 3D-фільми. Спробувати себе в цій техніці захотів і Мартін Скорсезе. Режисер «Таксиста» і «Скаженого бика» зняв напрочуд добрий і зворушливий фільм про мрію, який не тільки сподобався глядачам, а й викликав захват кінокритиків. Одна лише проблема — він катастрофічно не вписався в бюджет, ставши для студії фінансовим розчаруванням. Проте «Хранитель часу» постійно зустрічається в різних кінодобірках з рекомендацією обов’язково його подивитися. Наприклад, у нашій!

Что посмотреть на выходных: фильм "Хранитель времени"

Кадр із фільму «Хранитель часу»

Дивіться також 5 фільмів про смертельну ворожнечу, які змушують замислитися.

Еквілібріум (2002)

  • Жанр: бойовик, драма, антиутопія, наукова фантастика
  • Тривалість: 107 хвилин
  • Режисер: Курт Віммер
  • У ролях: Крістіан Бейл, Емілі Вотсон, Шон Бін
  • Бюджет: $20 мільйонів
  • Касові збори: $5.3 мільйона

Третя Світова Війна мало не знищила людство, тож суспільство майбутнього вирішило позбутися кореня всіх конфліктів — емоцій. Щоб їх придушити, люди щодня приймають «Прозіум». Емоційні злочинці підлягають страті, а мистецтво визнано небезпечним і знищується кліриками. Джон Престон — один із найкращих кліриків, але, пропустивши одну дозу «Прозіуму», він починає відчувати цілий спектр емоцій. Що обрати — повернутися до зрозумілого і простого існування чи наважитися відчувати, а отже — боротися проти системи?

«Еквілібріум» немов зняли за всіма літературними антиутопіями одразу, а його стилістика дуже нагадує «Матрицю», що вийшла за кілька років до цього. Не дивно, що любителі соціальної фантастики поставили фільм на почесну полицю. А ще ви точно зустрінете «Еквілібріум» у всіх добірках «Найепічніші смерті Шона Біна в кіно».

Что посмотреть на выходных: фильм "Эквилибриум"

Кадр із фільму «Еквілібріум»

Трон (1982)

  • Жанр: наукова фантастика
  • Тривалість: 96 хвилин
  • Режисер: Стівен Лісбергер
  • У ролях: Джефф Бріджес, Брюс Бокслейтнер, Девід Ворнер, Сінді Морган
  • Бюджет: $17 мільйонів
  • Касові збори: $50 мільйонів

Кевін Флінн — програміст відеоігор, який унаслідок корпоративних інтриг опиняється у віртуальній реальності. Світ, у який він потрапив, населяють розумні програми, які борються за своє існування проти влади диктатора. І якщо Флінн хочеться вибратися, то має їм допомогти. Чи зможе людина знайти собі союзників серед програм?

«Трон» завжди лаяли за дещо примітивний сюжет, але головна його перевага була в іншому — це один із перших фільмів, який доповнювався комп’ютерною графікою. І для свого часу вона мала незвичний і креативний вигляд! Здавалося б, нагородіть авторів за такі спецефекти, дайте їм заслужений Оскар! Але в підсумку фільм навіть не отримав номінації: академіки вважали це шахрайством, яке і близько не стоїть поруч із практичними ефектами. Зате незабаром у «Трону» з’явилися фанати, які оцінили новаторську графіку, музику і костюми.

Что посмотреть на выходных: фильм "Трон"

Кадр із фільму «Трон»

Щось (1982)

  • Жанр: жахи, наукова фантастика
  • Тривалість: 109 хвилин
  • Режисер: Джон Карпентер
  • У ролях: Курт Рассел
  • Бюджет: $15 мільйонів
  • Касові збори: $19.6 мільйонів

Полярники з американської дослідницької станції знаходять вмерзлий у льодовик космічний корабель. Він вочевидь перебуває тут уже багато століть (якщо не більше), тож ніхто не розраховує знайти там що-небудь живе. Однак, щось, здатне вбивати і неймовірно добре маскуватися, там все-таки є. Чи вдасться людям пережити візит прибульця?

Однією з головних причин провалу «Щось» називають близьке сусідство в прокаті з сімейним фільмом Стівена Спілберга «Іншопланетянин». Тож не дивно, що милий прибулець сподобався глядачам більше за кровожерливого. Однак «Щось», готове зжерти ваших сусідів, колег і собаку, а потім ще й відкусити руку по лікоть, теж знайшло своїх палких шанувальників. Фільм постійно згадується серед найкращих фільмів жахів.

Что посмотреть на выходных: фильм "Нечто"

Кадр із фільму «Щось»

Дивіться також 5 неголлівудських фільмів, які не можна пропустити.

Лабіринт (1986)

  • Жанр: фентезі, пригоди, сімейний
  • Тривалість: 101 хвилина
  • Режисер: Джим Генсон
  • У ролях: Девід Бові, Дженніфер Коннеллі
  • Бюджет: $25 мільйонів
  • Касові збори: $34 мільйони

Найменше Сара хоче сидіти з молодшим братом Тобі! Не зумівши впоратися з плачем малюка, дівчинка побажала, щоб його забрав король гоблінів. Побажала і одразу ж пошкодувала, адже він дійсно забрав братика у своє королівство. Тепер у Сари є всього 13 годин, щоб пройти лабіринт з випробуваннями і врятувати Тобі.

Головні дітища Джима Генсона — лялькові телепередачі «Вулиця Сезам» і «Маппет-шоу», тому він сподівався, що зможе створити новий хіт, де актори гратимуть разом із ляльками. Тільки ось критики не оцінили отриману кінострічку, вважаючи її занадто страшною для дітей, занадто нудною і позбавленою смаку для дорослих. Але саме за цю кітчевість «Лабіринт» і полюбили фанати Девіда Бові. Крім своєї музики, він прославився частою зміною сценічних образів. Тож король гоблінів Джарет ідеально вписався в низку персонажів співака.

Что посмотреть на выходных: фильм "Лабиринт"

Кадр із фільму «Лабіринт»

Планета скарбів (2002)

  • Жанр: фантастика, пригоди, сімейний
  • Тривалість: 95 хвилин
  • Студія: Дісней
  • Бюджет: $140 мільйонів
  • Касові збори: $109,6 мільйонів

До Джима Гокінса потрапляє голограма з координатами легендарної планети, де космічний пірат Флінт сховав свої скарби. Тепер хлопцю доведеться вирушити на пошуки, космічна каравела вже готова вирушати! Але чи можна довіряти команді? Особливо коку-кіборгу Джону Сільверу?

Здавалося б, якщо перенести захопливий світ Роберта Льюїса Стівенсона в космос, то це буде гарантованим хітом! Але на початку нульових класична мальована анімація вмирала і не була більше цікава глядачеві. Роком раніше вийшов «Шрек» — самоіронічний, з чорним гумором, зроблений у 3D. Після «Планети скарбів» студія «Дісней» випустила лише три мальованих мультфільми, а потім повністю перейшла на 3D. Багато фанатів досі вважають, що «Планети» недооцінена своїми ж творцями перлина.

Что посмотреть на выходных: мультфильм "Планета сокровищ"

Кадр із мультфільму «Планета скарбів»

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати