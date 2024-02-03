КИНОВИКЕНД: 6 фильмов про временные петли, похожих на «День сурка»

Где-то во времени

Год: 2018

Продолжительность: 82 минуты

В ролях: Джино Энтони Песи, Бринна Келли

Таксист Харрис раз за разом подбирает одну и ту же пассажирку посреди безлюдной трассы. Каждый раз она бесследно исчезает прямо с заднего сидения, прежде чем Харрис успевает ее высадить. Каждый раз он о ней забывает, пока в какой-то момент случайно не называет по имени — Пенни. Тогда она признается, что эта их поездка повторялась раньше как минимум сотню раз. Смогут ли Харрис и Пенни понять, почему они застряли в этом такси? И, главное, куда они едут?

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Исходный код

Год: 2011

Продолжительность: 83 минуты

В ролях: Джейк Джилленхол, Мишель Монаган, Вера Фармига, Джеффри Райт

Колтер Стивенс не понимает, как он очутился на поезде, едущим в Чикаго. Более того — он находится в чужом теле. Ситуация более чем пугающая, но вскоре она перерастает в катастрофу — поезд взрывается. Колтер погибает… чтобы опять очнуться в этом же поезде, только на восемь минут раньше. Мужчина выясняет, что он стал участником военной программы «Исходный код», которая позволяет попасть в сознание человека за восемь минут до его смерти. Задача Колтера — найти того, кто взорвал поезд, чтобы предотвратить следующий теракт. В его распоряжение есть практически бесконечные запасы времени по 8 минут. Или же количество попыток все-таки ограничено?

Беги, Лола, Беги

Год: 1998

Продолжительность: 81 минута

В ролях: Франка Потенте, Мориц Бляйбтрой

​​Лола получает звонок от своего парня Манни, который оказался в опасной ситуации: он должен был отдать 100 тысяч марок своему боссу, но пока ехал на встречу, то попросту забыл пакет с деньгами в вагоне метро. Поэтому теперь Лоле надо бежать изо всех сил, чтобы спасти своего балбеса-парня. На это у девушки есть лишь 20 минут. Но что произойдет, когда время истечет? Можно ли попробовать сначала, чтобы в этот раз бежать по другому пути?

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Зависнуть в Палм-Спрингс

Год: 2020

Продолжительность: 90 минут

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти

Найлз и Сара — гости на свадьбе, которая должна состояться 9 ноября в Палм-Спрингс, Калифорния. Они знакомятся, постепенно сближаются, но в какой-то момент Сара следует за Найлзом в таинственную пещеру, хотя парень просил ее не ходить за ним. Очнувшись, Сара понимает, что снова проживает 9 ноября. Найлз признается, что застрял на этой свадьбе еще раньше, и вот теперь случайно затянул за собой невольную попутчицу. Что теперь делать? Можно ли наслаждаться жизнью в петле времени, если у тебя при этом отличная компания?

Милая встреча

Год: 2020

Продолжительность: 89 минут

В ролях: Кейли Куоко, Пит Дэвидсон

Гэри знакомиться с Шейлой в баре, после чего молодые люди мило общаются, выпивают, гуляют вечерними улицами. Казалось бы, у них почти идеальное свидание! Вот только происходит оно не первый раз. Секрет его идеальности в том, что Шейла постоянно возвращается во времени, чтобы вновь прожить приятный вечер с Гэри. Попутно она еще исправляет какие-то недостатки, чтобы сделать это свидание еще более идеальным. Вот только понравится ли это парню, когда он узнает правду? И почему Шейла предпочитает застрять в прошлом вместо того, чтобы двигаться вперед?

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Грань будущего

Год: 2014

Продолжительность: 113 минут

В ролях: Том Круз, Эмили Блант

Майор Уильям Кейдж получает задание отправиться в зону боевых действий, где идет сражение с инопланетной расой мимиков. Но хоть Кейдж и служит в армии, он — пиарщик, военный из него никакущий. В итоге смерть настигает его в первой же вылазке. Но так как во время боя на Кейджа попала капля инопланетной крови, то его затягивает во временную петлю. Теперь он каждый раз просыпается утром перед сражением, тем или иным способом погибает, просыпается — и так по кругу. Верит ему лишь сержантка Рита Вратаски, которая тоже могла возвращаться во времени, но теперь утратила такую возможность. Удасться ли объединить способность Кейджа с опытом и силой Риты, чтобы остановить войну?