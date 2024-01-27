КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 6 культовых фильмов, которые провалились в прокате

Обычно в подобных подборках громких коммерческих провалов, которые в итоге обрели культовый статус, обязательно присутствуют «Бегущий по лезвию», «Бойцовский клуб» и «Донни Дарко». Это самые яркие примеры того, что фильмы нашли своего преданного зрителя лишь после выпуска на видеокассетах. Но есть еще несколько менее очевидных претендентов.

Хранитель времени (2011)

Жанр: приключения, драма, семейный

приключения, драма, семейный Продолжительность: 126 минут

126 минут Режиссер: Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе В ролях: Эйса Баттерфилд, Хлоя Грейс Морец, Бен Кингсли, Саша Барон-Коэн, Джуд Лоу

Эйса Баттерфилд, Хлоя Грейс Морец, Бен Кингсли, Саша Барон-Коэн, Джуд Лоу Бюджет: $150-170 миллионов

$150-170 миллионов Кассовые сборы: $185,8 миллионов

Париж, 1931 год. Хьюго Кабре — сирота, который следит за исправной работой вокзальных часов. В свободное от работы время он пытается починить автоматическую куклу, доставшуюся ему от отца. Вдруг там есть тайное послание? И, как выяснилось, механизм действительно таил в себе загадку. Только вот связана она с дядюшкой Жоржем, владельцем игрушечной лавки. Что скрывает этот угрюмый старик? И причем здесь одноглазая Луна, которую нарисовала кукла?

Конец нулевых и начало десятых годов — период повальной моды на 3D-фильмы. Попробовать себя в этой технике захотел и Мартин Скорсезе. Режиссер «Таксиста» и «Бешеного быка» снял удивительно добрый и трогательный фильм о мечте, который не только полюбился зрителям, но и привел в восторг кинокритиков. Одна лишь проблема — он катастрофически не вписался в бюджет, став для студии финансовым разочарованием. Тем не менее «Хранитель времени» постоянно встречается в различных киноподборках с рекомендацией обязательно его посмотреть. Например, в нашей!

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Эквилибриум (2002)

Жанр: боевик, драма, антиутопия, научная фантастика

боевик, драма, антиутопия, научная фантастика Продолжительность: 107 минут

107 минут Режиссер: Курт Виммер

Курт Виммер В ролях: Кристиан Бэйл, Эмили Уотсон, Шон Бин

Кристиан Бэйл, Эмили Уотсон, Шон Бин Бюджет: $20 миллионов

$20 миллионов Кассовые сборы: $5.3 миллиона

Третья Мировая Война чуть не уничтожила человечество, поэтому общество будущего решило избавиться от корня всех конфликтов — эмоций. Чтобы их подавить, люди ежедневно принимают «Прозиум». Эмоциональные преступники подлежат казни, а искусство признано опасным и уничтожается клириками. Джон Престон — один из лучших клириков, но, пропустив одну дозу «Прозиума», он начинает испытывать целый спектр эмоций. Что выбрать — вернуться к понятному и простому существованию или решиться чувствовать, а значит — бороться против системы?

«Эквилибриум» словно сняли по всем литературным антиутопиям сразу, а его стилистика очень напоминает вышедшую за пару лет до этого «Матрицу». Неудивительно, что любители социальной фантастики поставили фильм на почетную полку. А еще вы точно встретите «Эквилибриум» во всех подборках «Самые эпичные смерти Шона Бина в кино».

Трон (1982)

Жанр: научная фантастика

научная фантастика Продолжительность: 96 минут

96 минут Режиссер: Стивен Лисбергер

Стивен Лисбергер В ролях: Джефф Бриджес, Брюс Бокслейтнер, Дэвид Уорнер, Синди Морган

Джефф Бриджес, Брюс Бокслейтнер, Дэвид Уорнер, Синди Морган Бюджет: $17 миллионов

$17 миллионов Кассовые сборы: $50 миллионов

Кевин Флинн — программист видеоигр, который вследствие корпоративных интриг оказывается в виртуальной реальности. Мир, в который он попал, населяют разумные программы, которые борются за свое существование против власти диктатора. И если Флинн хочется выбраться, то должен им помочь. Сможет ли человек найти себе союзников среди программ?

«Трон» всегда ругали за несколько примитивный сюжет, но главное его достоинство было в другом — это один из первых фильмов, который дополнялся компьютерной графикой. И для своего времени она выглядела необычно и креативно! Казалось бы, наградите авторов за такие спецэффекты, дайте им заслуженный Оскар! Но в итоге фильм даже не получил номинации: академики посчитали это жульничеством, которое и близко не стоит рядом с практическими эффектами. Зато вскоре у «Трона» появились фанаты, которые оценили новаторскую графику, музыку и костюмы.

Нечто (1982)

Жанр: ужасы, научная фантастика

ужасы, научная фантастика Продолжительность: 109 минут

109 минут Режиссер: Джон Карпентер

Джон Карпентер В ролях: Курт Рассел

Курт Рассел Бюджет: $15 миллионов

$15 миллионов Кассовые сборы: $19.6 миллионов

Полярники с американской исследовательской станции находят вмерзший в ледник космический корабль. Он явно находится здесь уже многие столетия (если не больше), поэтому никто не рассчитывать найти там что-либо живое. Однако, нечто способное убивать и невероятно хорошо маскироваться, там все-таки есть. Удастся ли людям пережить визит пришельца?

Одной из главных причин провала «Нечто» называют близкое соседство в прокате с семейным фильмом Стивена Спилберга «Инопланетянин». Не удивительно, что милый пришелец понравился зрителям больше кровожадного. Однако «Нечто», готовое сожрать ваших соседей, коллег и собаку, а потом еще и откусить руку по локоть, тоже нашло своих пылких почитателей. Фильм постоянно упоминается среди лучших ужастиков.

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Лабиринт (1986)

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

фэнтези, приключения, семейный Продолжительность: 101 минута

101 минута Режиссер: Джим Хенсон

Джим Хенсон В ролях: Дэвид Боуи, Дженнифер Коннелли

Дэвид Боуи, Дженнифер Коннелли Бюджет: $25 миллионов

$25 миллионов Кассовые сборы: $34 миллиона

Меньше всего Сара хочет сидеть с младшим братом Тоби! Не сумев справиться с плачем малыша, девочка пожелала, чтобы его забрал король гоблинов. Пожелала и тут же пожалела, ведь он действительно унес братика в свое королевство. Теперь у Сары есть всего 13 часов, чтобы пройти лабиринт с испытаниями и спасти Тоби.

Главные детища Джима Хенсона — кукольные телепередачи «Улица Сезам» и «Маппет-шоу», поэтому он надеялся, что сможет создать новый хит, где актеры будут играть вместе с куклами. Только вот критики не оценили получившийся фильм, посчитав его слишком страшным для детей, слишком скучным и безвкусным для взрослых. Но именно за эту китчевость «Лабиринт» и полюбили фанаты Дэвида Боуи. Помимо своей музыки, он прославился частой сменой сценических образов. Так что король гоблинов Джарет идеально вписался в череду персонажей певца.

Планета сокровищ (2002)

Жанр: фантастика, приключения, семейный

фантастика, приключения, семейный Продолжительность: 95 минут

95 минут Студия: Дисней

Дисней Бюджет: $140 миллионов

$140 миллионов Кассовые сборы: $109,6 миллионов

К Джиму Хокинс попадает голограмма с координатами легендарной планеты, где космический пират Флинт спрятал свои сокровища. Теперь парню предстоит отправиться на поиски, космическая каравелла уже готова отправляться! Но можно ли доверять команде? Особенно коку-киборгу Джону Сильверу?

Казалось бы, если перенести захватывающий мир Роберта Льюиса Стивенсона в космос, то это будет гарантированным хитом! Но в начале нулевых классическая рисованная анимация умирала и не была больше интересна зрителю. Годом ранее вышел «Шрек» — самоироничный, с черным юмором, сделанный в 3D. После «Планеты сокровищ» студия «Дисней» выпустила всего три рисованных мультфильма, а после полностью перешла на 3D. Многие фанаты до сих пор считают, что «Планета» недооцененная своими же создателями жемчужина.