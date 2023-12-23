КІНО НА ВИХІДНІ: 6 романтичних різдвяних комедій, які ви могли пропустити

Щасливого Різдва

Рік: 2019

2019 Тривалість: 103 хвилини

103 хвилини У ролях: Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Мішель Йео, Емма Томпсон

Кейт не любить Різдво. Точніше ні, не так — вона його ненавидить, тому що минулого свята вона мало не померла. Тепер через проблеми зі здоров’ям і власну невезучість вона ніяк не може знайти роботу. Єдина вакансія, куди їй вдалося влаштуватися, — це ельф у цілорічному різдвяному магазинчику. І якщо протягом року Кейт сяк-так вдається стримувати своє роздратування, то в грудні вона вже готова вибухнути. Пісні Джорджа Майкла, закупівля подарунків, вбрані ялинки — як же це стомлює! Ситуацію рятує Том, вродливий незнайомець, який намагається переконати дівчину, що Різдво — це свято, в яке трапляються дива. Чи вдасться це йому, чи травма Кейт занадто сильна?

Готові побачити Дейнеріс Штормонароджену, Мати Драконів, у ролі простої незграбної дівчини? Це того варте, бо Емілія Кларк чарівна в комедійному амплуа!

Твоє Різдво чи моє?

Рік: 2022

2022 Тривалість: 95 хвилин

95 хвилин У ролях: Ейса Баттерфілд, Кора Кірк

Джеймс та Хейлі — молоді студенти, які нещодавно у стосунках. На різдвяні канікули вони роз’їзжаються з Лондона кожен до себе додому, хоча вони б краще зустріли свято разом. В останню мить вони обидва приймають рішення пересісти на потяг своєї пари (про що звичайно не попереджають один одного), щоб влаштувати сюрприз і все ж таки зустріти Різдво разом. По приїзді Джеймс та Хейлі дізнаються, що приїхали додому один до одного (при чому обидві родини не в курсі, що їхні син та донька у стосунках, а молоді люди геть не знали нічого про сім’ї своїх обранців), а через складні погодні обставини вони не можуть нікуди поїхати. Тож доведеться зустрічати Різдво без коханих та в компанії чужинців: Хейлі разом із багатим, але холодним та відстороненим батьком Джеймса, який не любить Різдво, а Джеймсу — разом із великою та надто галасливою родиною Хейлі, які не дають хлопцеві ані хвилиночки покою. Чи витримають їхні стосунки подібне випробування?

Про долю

Рік: 2022

2022 Тривалість: 103 хвилин

103 хвилин У ролях: Емма Робертс, Томас Манн

Цей фільм ще називають «Іронія долі в Голлівуді», бо він насправді є ремейком радянської стрічки. Марго та Ґріффін випадково знайомляться після того, як хлопець пересвяткував у лазні з друзями, переплутав адресу та п’яним завалився до чужої хати, яка дуже схожа на його власну. На перший погляд сюжет двох фільмів йде за одним сценарієм, але після бурхливої сцени знайомства «Про долю» все ж таки йде своїм шляхом. Тож можливо цього року краще дивитися цей сучасний варіант ніж «заливну рибу»?

Попереджаємо: ходіть у лазню відповідально, бо вийде ось так як у фільмі! Хоча, можливо ви теж хочете зустріти справжнє кохання? У будь-якому разі, якщо шукаєте гарну лазню в Одесі, то в цій статті є відмінні варіанти.

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Аромат кохання

Рік: 2021

2021 Тривалість: 104 хвилин

104 хвилин У ролях: Ніна Добрев, Джиммі О. Янг, Даррен Барнет

Наталі зовсім не щастить у коханні, але можливо скоро все зміниться. У застосунку для побачень дівчина знайомиться з красунчиком Джошем. Він спортивний, з добрим почуттям гумору, і Наталі дуже цікаво з ним спілкуватися. Одна проблема — він живе у іншому штаті. Наближається Різдво, тому Наталі вирішує зробити Джошу сюрприз: приїхати в гості та нарешті познайомитися офлайн! Насправді ж Джош виявився зовсім не схожим на свої фото у застосунку — він невисокий, неспортивний, носить окуляри… Наталі лютує! Виявляється вона їхала через всю Америку заради цього? Але Джошу вдається дещо покращити їй настрій, бо красунчик існує насправді. Його звуть Тег та він Джошів приятель. Хлопець обіцяє за тиждень познайомити Тега з Наталі та допомогти їм закохатися один в одного. Але хто зна, що ще може статися за цей тиждень?

Пара на свята

Рік: 2020

2020 Тривалість: 104 хвилин

104 хвилин У ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі

Коли ти одинак, то кожне свято в колі сім’ї чи друзів перетворюється на пекло. Всім цікаво, чому ви досі без пари, коли вже весілля, діти, ось все це? Коли Слоан та Джексон випадково знайомляться у молі, то дізнається, що у них однакові проблеми з родичами. А так як це Різдво стало вже останньою краплею, вони домовляються стати один для одного парою на свята. Починаючи зі святкування Нового року, вони будуть ходити на всі вечірки та родинні вечері вдвох, щоб знизити суспільний тиск. Але можливо саме так і зародиться справжнє кохання?

Фільм багато критикують за недоречні жарти, але попри все під час різдвяного сезону він збирає багато переглядів на Netflix. Можливо, щось в ньому все ж таки є?

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Лицар перед Різдвом

Рік: 2019

2019 Тривалість: 92 хвилин

92 хвилин У ролях: Ванесса Гадженс, Джош Вайтхаус

Дівчата часто мріють зустріти лицаря на коні, але Брук вже доросла жінка, вона в таку маячню не вірить. До речі, у справжнє кохання, як у казці, вона також не вірить. Тож дуже здивувалася, коли зустріла сіра Коула — середньовічного лицаря, який дивом опинився у сучасній Америці. Тож лицарі врешті решт існують? А як там щодо справжнього кохання як у казці?