КІНО НА ВИХІДНІ: 5 легких фільмів, де життя героїв круто змінюється в один момент

Таємне життя Волтера Мітті

Рік: 2013

2013 Тривалість: 114 хвилин

114 хвилин Режисер: Бен Стіллер

Бен Стіллер У ролях: Бен Стіллер, Крістен Віг, Шон Пенн

Волтер працює в редакції журналу «Лайф», де підбирає фотоілюстрації для друкованих випусків. Він скромний і нерішучий чоловік, який відчайдушно мріє про пригоди та романтичні стосунки, проте ніяк не може на них зважитися. Але грядуть великі зміни — журнал повністю переводять в онлайн-формат, а обкладинку останнього друкованого випуску має прикрасити фото знаменитого фотографа Шона О’Коннела. Тільки ось оригінал загублений, а Шон, який не користується мобільним телефоном, у полюванні за вдалим кадром може опинитися де завгодно — від Гренландії до Гімалаїв. Чи зможе Волтер встигнути знайти фотографа до здачі номера до друку?

Роман з каменем

Рік: 1984

1984 Тривалість: 106 хвилин

106 хвилин Режисер: Роберт Земекіс

Роберт Земекіс У ролях: Майкл Дуглас, Кетлін Тернер, Денні де Віто

Джоан Вайлдер — успішна, але самотня письменниця, яка проводить занадто багато часу за роботою. Але спокійному життю раптово прийшов кінець: на вулиці якийсь незнайомець встромляє Джоан незрозумілу карту, у квартирі в неї все перевернули догори дригом, а рідну сестру викрали. І тепер письменниця, яка про пригоди читала тільки в книжках, мусить летіти в далеку Картахену, щоб обміняти сестру на ту саму загадкову карту. І першою ж справою після приїзду вона губиться в джунглях! Її єдина надія контрабандист Джек — абсолютно мутний тип, але вибирати не доводиться. Чи зможе Джоан врятувати сестру і себе?

Персонаж

Рік: 2021

2021 Тривалість: 115 хвилин

115 хвилин Режисер: Шон Леві

Шон Леві У ролях: Раян Рейнольдс, Джоді Комер, Джо Керрі, Тайка Вайтіті, Ченнінг Татум

Гай живе у Фрі Сіті. Щодня він ходить у Кафе, працює на касі в Банку, дружить із місцевим Охоронцем. Щодня Банк грабують (а то й по кілька разів на день), але Гая це не бентежить — це частина його роботи. Здавалося б ніщо не може порушити його гарний настрій, поки одного разу на вулиці він не зустрічає загадкову дівчину, яка наспівує його улюблену пісню. Хлопець починає думати про неї, а чим більше думає — тим сильніше відхиляється від свого звичного розпорядку дня. Якоїсь миті він одягає сонячні окуляри, які загубив один із грабіжників Банку, і з’ясовує, що він — неігровий персонаж у комп’ютерній грі, а от ті, хто носить сонячні окуляри (включно з тією самою дівчиною) — гравці. Чи зможе Гай знайти таємничу незнайомку і не попастися розробникам гри, які намагаються зловити героя, що збунтувався?

Міс Конгеніальність

Рік: 2000

2000 Тривалість: 109 хвилин

109 хвилин Режисер: Дональд Петрі

Дональд Петрі У ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамін Бретт

Грейсі Гарт працює у ФБР і терпіти не може все дівоче, вважаючи за краще вирішувати проблеми грубою силою, а не жіночими хитрощами. Однак ФБР дізнається, що таємничий злочинець погрожує підірвати бомбу на найближчому конкурсі краси «Міс Америка», тож Грейсі доведеться розслідувати справу зсередини, а отже стати однією з конкурсанток. Чи зможе грубувата агентка перевтілитися в глянцеву леді?

Вчора

Рік: 2019

2019 Тривалість: 116 хвилин

116 хвилин Режисер: Денні Бойл

Денні Бойл У ролях: Хімеш Патель, Лілі Джеймс, Кейт Маккіннон, Ед Ширан

Музикант-невдаха Джек уже зневірився пробитися на велику сцену. Досі піком його кар’єри був виступ у дитячому наметі на великому фестивалі, а на більше розраховувати не варто. Однак усе змінюється в один момент, коли Джека збиває автобус. Прийшовши до тями, хлопець розуміє — він прокинувся у світі, де ніколи не існувало гурту Бітлз, а він єдиний, хто пам’ятає їхні пісні. Чи вийде у нього стати знаменитістю, видавши творчість ліверпульської четвірки за свою?

Зображення: IMDb

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