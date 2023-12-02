КІНО НА ВИХІДНІ: 5 легких фільмів, де життя героїв круто змінюється в один момент

Не тішить погода за вікном? Підніміть собі настрій легкою комедією! Ми підібрали для вас кілька варіантів, які чудово підійдуть для перегляду в сімейному колі, компанії друзів і самостійно.
Таємне життя Волтера Мітті
- Рік: 2013
- Тривалість: 114 хвилин
- Режисер: Бен Стіллер
- У ролях: Бен Стіллер, Крістен Віг, Шон Пенн
Волтер працює в редакції журналу «Лайф», де підбирає фотоілюстрації для друкованих випусків. Він скромний і нерішучий чоловік, який відчайдушно мріє про пригоди та романтичні стосунки, проте ніяк не може на них зважитися. Але грядуть великі зміни — журнал повністю переводять в онлайн-формат, а обкладинку останнього друкованого випуску має прикрасити фото знаменитого фотографа Шона О’Коннела. Тільки ось оригінал загублений, а Шон, який не користується мобільним телефоном, у полюванні за вдалим кадром може опинитися де завгодно — від Гренландії до Гімалаїв. Чи зможе Волтер встигнути знайти фотографа до здачі номера до друку?
Роман з каменем
- Рік: 1984
- Тривалість: 106 хвилин
- Режисер: Роберт Земекіс
- У ролях: Майкл Дуглас, Кетлін Тернер, Денні де Віто
Джоан Вайлдер — успішна, але самотня письменниця, яка проводить занадто багато часу за роботою. Але спокійному життю раптово прийшов кінець: на вулиці якийсь незнайомець встромляє Джоан незрозумілу карту, у квартирі в неї все перевернули догори дригом, а рідну сестру викрали. І тепер письменниця, яка про пригоди читала тільки в книжках, мусить летіти в далеку Картахену, щоб обміняти сестру на ту саму загадкову карту. І першою ж справою після приїзду вона губиться в джунглях! Її єдина надія контрабандист Джек — абсолютно мутний тип, але вибирати не доводиться. Чи зможе Джоан врятувати сестру і себе?
Персонаж
- Рік: 2021
- Тривалість: 115 хвилин
- Режисер: Шон Леві
- У ролях: Раян Рейнольдс, Джоді Комер, Джо Керрі, Тайка Вайтіті, Ченнінг Татум
Гай живе у Фрі Сіті. Щодня він ходить у Кафе, працює на касі в Банку, дружить із місцевим Охоронцем. Щодня Банк грабують (а то й по кілька разів на день), але Гая це не бентежить — це частина його роботи. Здавалося б ніщо не може порушити його гарний настрій, поки одного разу на вулиці він не зустрічає загадкову дівчину, яка наспівує його улюблену пісню. Хлопець починає думати про неї, а чим більше думає — тим сильніше відхиляється від свого звичного розпорядку дня. Якоїсь миті він одягає сонячні окуляри, які загубив один із грабіжників Банку, і з’ясовує, що він — неігровий персонаж у комп’ютерній грі, а от ті, хто носить сонячні окуляри (включно з тією самою дівчиною) — гравці. Чи зможе Гай знайти таємничу незнайомку і не попастися розробникам гри, які намагаються зловити героя, що збунтувався?
Міс Конгеніальність
- Рік: 2000
- Тривалість: 109 хвилин
- Режисер: Дональд Петрі
- У ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамін Бретт
Грейсі Гарт працює у ФБР і терпіти не може все дівоче, вважаючи за краще вирішувати проблеми грубою силою, а не жіночими хитрощами. Однак ФБР дізнається, що таємничий злочинець погрожує підірвати бомбу на найближчому конкурсі краси «Міс Америка», тож Грейсі доведеться розслідувати справу зсередини, а отже стати однією з конкурсанток. Чи зможе грубувата агентка перевтілитися в глянцеву леді?
Вчора
- Рік: 2019
- Тривалість: 116 хвилин
- Режисер: Денні Бойл
- У ролях: Хімеш Патель, Лілі Джеймс, Кейт Маккіннон, Ед Ширан
Музикант-невдаха Джек уже зневірився пробитися на велику сцену. Досі піком його кар’єри був виступ у дитячому наметі на великому фестивалі, а на більше розраховувати не варто. Однак усе змінюється в один момент, коли Джека збиває автобус. Прийшовши до тями, хлопець розуміє — він прокинувся у світі, де ніколи не існувало гурту Бітлз, а він єдиний, хто пам’ятає їхні пісні. Чи вийде у нього стати знаменитістю, видавши творчість ліверпульської четвірки за свою?
Зображення: IMDb
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