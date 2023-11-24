КІНО НА ВИХІДНІ: 6 фільмів про правителів і правительок

З одного боку, німий чорно-білий «Наполеон» 1927 року вважається однією з найбільш новаторських кіноепопей свого часу, а «Ватерлоо» 1970-го був відзначений низкою нагород. Однак обидва фільми не мали комерційного успіху. З іншого, історичні фільми-біографії завжди були у фавориті в кіноакадеміків. Щоправда, часом трапляються осічки. Наприклад, фільм 2004 року про Олександра Македонського зміг зібрати лише врожай «Золотих малин», які вручаються найгіршим фільмам.

Будемо стежити за тим, чи зможе кіношний Наполеон стати успішним. А поки можна подивитися фільми про правителів і правительок, які точно встигли не тільки завоювати визнання публіки, а й кілька золотих статуеток.

Король Говорить!

Рік: 2010

2010 Тривалість: 118 хвилин

118 хвилин Режисер: Том Хупер

Том Хупер У ролях: Колін Ферт, Джеффрі Раш, Гелена Бонем Картер

Колін Ферт, Джеффрі Раш, Гелена Бонем Картер 4 премії Оскар: Найкращий фільм, Найкраща режисерська робота, Найкращий оригінальний сценарій, Найкраща чоловіча роль

Несподівано для всіх і передусім для себе, Георг VI сходить на престол Британської імперії. Він невпевнений у собі і страждає на заїкання, а монарх, який повинен своїми промовами підтримувати націю, не може собі такого дозволити. Тому Георг за допомогою неоднозначного фахівця Лайонела Лога вчиться говорити так, як личить королю.

Єлизавета

Рік: 1998

1998 Тривалість: 124 хвилини

124 хвилини Режисер: Шекхар Капур

Шекхар Капур У ролях: Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффрі Раш, Річард Аттенборо, Фанні Ардан, Венсан Кассель, Деніел Крейг

Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффрі Раш, Річард Аттенборо, Фанні Ардан, Венсан Кассель, Деніел Крейг 1 премія Оскар: Найкращий грим

Єлизавета I все життя живе в центрі палацових інтриг. Вони супроводжували її дитинство, юність, сходження на престол Англії і не покинуть її тепер. Щоб не дозволити відібрати у себе владу, юній королеві належить багато чому навчитися та багато чим пожертвувати.

Темні часи

Рік: 2017

2017 Тривалість: 125 хвилин

125 хвилин Режисер: Джо Райт

Джо Райт У ролях: Гері Олдмен, Бен Мендельсон, Крістін Скотт Томас, Лілі Джеймс, Стівен Діллейн, Рональд Пікап

Гері Олдмен, Бен Мендельсон, Крістін Скотт Томас, Лілі Джеймс, Стівен Діллейн, Рональд Пікап 2 премії Оскар: Найкраща чоловіча роль, Найкращий грим і зачіски

Перед Вінстоном Черчиллем стоїть дилема: піти на принизливі переговори з Адольфом Гітлером у примарній надії, що тоді вдасться вберегти Велику Британію від вторгнення вермахту, або ж не поступитися принципами й дати відсіч нацистській Німеччині. Крім зовнішньої загрози, у британському парламенті складається кризова ситуація, де політичні опоненти не готові чути один одного.

Клеопатра

Рік: 1963

1963 Тривалість: 243 хвилини

243 хвилини Режисер: Джозеф Манкевич

Джозеф Манкевич У ролях: Елізабет Тейлор, Річард Бертон, Рекс Геррісон

Елізабет Тейлор, Річард Бертон, Рекс Геррісон 4 премії Оскар: Найкращий художник-постановник, Найкращий оператор, Найкращий дизайн костюмів, Найкращі візуальні ефекти

Історія життя і смерті єгипетської цариці Клеопатри, яка за допомогою хитрощів намагається протистояти римській диктатурі. Фільм вважається вершиною пеплума — жанру, чию масштабність і популярність можна порівняти з сучасними кінокоміксами про супергероїв. Однак кіноепопея вийшла настільки дорогою (незважаючи на дуже великі збори, відбити зйомки так і не вдалося) і важкою у виробництві, що практично поховала під собою весь жанр. Перевершити грандіозну «Клеопатру» без ще більших і ризикових вкладень не наважилася жодна студія.

Хоробре серце

Рік: 1995

1995 Тривалість: 178 хвилин

178 хвилин Режисер: Мел Гібсон

Мел Гібсон У ролях: Мел Гібсон, Софі Марсо, Патрік МакГуен, Кетрін МакКормак, Брендан Глісон, Брайан Кокс

Мел Гібсон, Софі Марсо, Патрік МакГуен, Кетрін МакКормак, Брендан Глісон, Брайан Кокс 5 премій Оскар: Найкращий фільм, Найкраща режисерська робота, Найкраща операторська робота, Найкращий звуковий монтаж, Найкращий грим

Шотландці проголосили воїна Вільяма Воллеса своїм вождем. Тепер він поведе свій народ проти англійського короля Едуарда I. «Свобода!» — те, заради чого люди готові повставати проти тирана, битися і вмирати.

Королева

Рік: 2006

2006 Тривалість: 103 хвилини

103 хвилини Режисер: Енді Гарріс

Енді Гарріс У ролях: Гелен Міррен, Майкл Шин, Джеймс Кромуелл, Гелен МакКрорі

Гелен Міррен, Майкл Шин, Джеймс Кромуелл, Гелен МакКрорі 1 премія Оскар: Найкраща жіноча роль

Смерть загальної улюблениці принцеси Діани стала найжорстокішим ударом по королівській британській родині. Внутрішні чвари і трагедії Віндзорів, протистояння з прем’єр-міністром Тоні Блером, нападки з боку ЗМІ — з цим усім може впоратися лише королева Єлизавета II.

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