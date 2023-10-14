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Як безкоштовно отримати тест-смужки для вимірювання цукру в крові?

Як безкоштовно отримати тест-смужки для вимірювання цукру в крові?

На сьогоднішній день пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів (23 найменування) безкоштовно або з невеликою доплатою.

Як повідомляє Національна служба здоров’я України (НСЗУ), обов’язковою умовою є наявність електронного рецепту.

Яким є порядок дій?

  1. Зверніться до лікаря-ендокринолога або сімейного лікаря. Під час прийому лікар створить пацієнту із встановленим діабетом І типу електронний рецепт на тест-смужки.
  2. Після цього ви отримаєте SMS-повідомлення з номером електронного рецепту та унікальним кодом його погашення. Лікар може роздрукувати довідку про створення електронного рецепту на прохання пацієнта. Погасити рецепт можна протягом 30 днів з моменту його виписки.
  3. Зверніться до аптеки, що має договір з НСЗУ (їх 10 305) за програмою «Медвироби для визначення рівня глюкози в крові». Щоб знайти таку аптеку, можна скористатися спеціальним дашбордом. Для цього достатньо ввести або вибрати зі списку в пошуковому рядку назву населеного пункту. Також можна зателефонувати до Служби здоров’я за номером 16-77.
  4. Назвіть фармацевту номер рецепту і узгодьте, які з доступних тест-смужок підійдуть до вашого глюкометра.
  5. Назвіть фармацевту код погашення рецепту для отримання тест-смужок. Залежно від того, які тест-смужки ви виберете та їхньої кількості, фармацевт погашає рецепт безкоштовно або з доплатою.

ВАЖЛИВО! На окупованих територіях і в зоні бойових дій тест-смужки відпускатимуться за паперовими рецептами.

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