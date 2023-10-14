Як безкоштовно отримати тест-смужки для вимірювання цукру в крові?

Одеситок запрошують на безкоштовну мамографію – коли та де? З 16 по 20 жовтня 2023 року в Одесі пройде Тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози, в рамках якого всіх бажаючих жінок запрошують безкоштовно пройти профілактичне обстеження молочних залоз – мамографію. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Необхідні вітаміни та мінерали для здорової вагітності Нажаль, далеко не кожна жінка розуміє необхідність забезпечення правильної кількості важливих речовин в організмі під час вагітності. Вітаміни та мінерали відіграють важливу роль у підтримці здоров’я та благополуччя вагітної жінки, а також розвитку плоду. Під час вагітності організм жінки потребує додаткової кількості певних поживних речовин, щоб забезпечити нормальний розвиток малюка та підтримувати своє власне здоров’я. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Дівчина з Одеси з двома тисячами родимок стала моделлю та створила медичний стартап Модель з Одеси Юліанну Юссеф важко не помітити: її особливість – величезна пляма на всю спину і близько 2 тисяч дрібних родимок по всьому тілу. Колись її називали «жирафою», «коровою», «далматинцем», порівнювали з павуком… А зараз вона знімається в рекламі білизни, відкрито говорить про проблеми шкіри та надихає інших не здаватися. А ще запутила стартап та розробила сонцезахисний крем. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ